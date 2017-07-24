15 Temmuz darbe girişimi davasında 7 tutuklama

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 8’i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Duruşmada söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk "müşteki" sıfatıyla savunma yaptı. Ardından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 3 tutuklu sanığın ifadesi alındı.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan Şahin Kurt, İbrahim Tıraş, Cem Karaaslan, Hüseyin Can Çatal, Berkay Demir, Arif Emre Esen ve Ali Aydoğan hakkında tutuklama kararı verdi. Duruşma ertelendi.

İddianameden

İddianamede 1 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 60 erin de arasında olduğu şüpheliler hakkında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

