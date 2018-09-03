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15 Temmuz darbe girişimi davasında flaş karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 41 kamu davası açılmış, 34'ü karara bağlanmış, çoğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi davasında flaş karar!

03 Eylül 2018 10:31
 

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