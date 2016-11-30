İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 62 asker hakkında hazırlanan ilk iddianamede, Fethullahçı Terör Örgütü’nün son dönemlerde deşifre olması üzerine, üyelerini kamuya yerleştiremedikleri ve kamuda çalışan mevcut kadrolarını da korumakta zorlandığı belirtildi.

İddianamede, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen Darbe kalkışmasının Yasadışı Silahlı FETÖ / PDY Terör Örgütü Tarafından planlandığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızan örgüt yöneticileri ile örgüt üyeleri tarafından hayata geçirildiği belirtilerek, örgüt üyesi olup olmadıkları bilinmeyen bir kısım asker şahısların da kalkışmaya bilerek ve isteyerek iştirak ettiklerinin düşünüldüğü anlatıldı.

FETÖ’nün yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin sosyo - politik gündeminde sözde dini referanslar üzerinden kendisine toplumsal, kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden, sosyolojik bünyesi itibariyle dayanışma içerisinde hareket eden bir terör örgütü olarak nitelendiği iddianamede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü son dönemlerde deşifre olması üzerine mensuplarını yeni ihdas edilen kadrolara yerleştirmek bir yana, mevcut kadroları korumakta zorlanmıştır“ denildi.

Son hamleleri T.C. Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs

İddianamede, “Devletin tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri ile devlet teşkilatını kendisine hizmet eder hale getiren ve adeta devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturan örgüt, Devletin etkin mücadele kararı almasından sonra tasfiye sürecine girmiş, ekonomik -siyasi yönden hızla zayıflamış, 15/07/2016 tarihinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan üyeleri ve yöneticileri aracılığıyla son bir hamle yaparak T.C. Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldılar

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe kalkışması esnasında İstanbul ilinde öncelikle hava limanları, köprüler, TRT binası, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlükleri, Belediye Binası, AKP İl Teşkilat Binası, Medya Kuruluşlarına ait binalar gibi stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

O gece yaşananlar saat saat iddianamede

İddianamede, darbe girişimi gecesinin başladığı ve bittiği ana kadar yaşanan olaylar anlatıldı. Ankara ve İstanbul’da saat saat yapılan girişimin detayları şöyle anlatıldı. “15 Temmuz 2016 günü gece 22:00 - 23:00 saatleri arasında sosyal medyada "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğu, bu bağlamda İstanbul ilinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin asker kişiler tarafından geçişe kapatıldığı, İstanbul ve Ankara illerinde savaş uçaklarının alçaktan uçuş yapmaya başladıkları, Ankara ilinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı Karargah binası çevresinde silah sesleri duyulduğu, İstanbul Atatürk Havalimanının tanklarla gelen askerler tarafından ele geçirildiği, bir grup asker kişinin zırhlı araçlarla Sabiha Gökçen Havalimanına doğru ilerledikleri" yolunda bir takım haberlerin yayıldığı görülmüş ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır”.

Darbe girişimine katılan tüm askerlerin gözaltına alınması kararı

Aynı gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak darbe girişimine katılan tüm asker şahısların yakalanarak gözaltına alınmaları ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerinin istenildiği vurgulanan iddianamede, soruşturma için yazılan bu yazının gece saat 01:30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü’ne faks yolu ile iletildiği kaydedildi.

Ankara’da saat 22.05’te savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı

15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışma esnasında yurt genelinde meydana gelen olaylara da kısaca yer verilerek aynı gece saat 22.05 sıralarında Ankara’da savaş uçaklarının alçak uçuş yapmaya başladığı, bazı helikopterlerin havalanıp bazı kamu binalarına saldırı gerçekleştirdiği, savaş uçakları ve helikopterlerden kamu binalarına ateş açıldığına değinildi.

Saat 22.10’da asker-polis karşı karşıya geldi

Ankara’daki saldırıların ardından İstanbul’daki hareketliliğin başladığı anların da yer aldığı iddianamede, “ Bir grup askerin Boğaz Köprüsü’nü tek yönlü olarak trafiğe kapattığı, saat 22:10 sıralarında Türkiye genelinde birçok kamu binası önünde asker ve polisin karşı karşıya gelmeye başladığı, Ankara'da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahına helikopterden ateş açıldığı, saat 22.35 sıralarında Atatürk Havalimanı’na askerlerin tankla geldikleri ve kontrol kulesine girdikleri, saat 23.10 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın olayları "kalkışma" olarak niteleyen açıklama yaptığı, Türk ordusu içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurduğu, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin darbe girişimini kınadıkları” anlatıldı.

Tüm gazetecilere ‘kontrolün tam olarak ele alındığına’ dair mail gönderildi

İddianamede gece saat 23.25 sıralarında Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyaya erişimin engellendiği ve erişim engelinin kısa bir süre sonra kaldırıldığı hatırlatılarak, “Saat 23.45 sıralarında Darbe girişimi yapan grubun TSK'nın akredite gazetecilerle iletişim için kullandığı e - posta hesabından ‘kontrolün tam olarak ele alındığına’ dair mesaj gönderdiği, saat 23.50 sıralarında TRT merkezi başta olmak üzere Ankara'nın dört bir yanından güçlü patlama sesleri geldiği, darbe girişimine tepki gösteren vatandaşların sokaklara dökülmeye başladığı, 16 Temmuz 2016 günü saat 00.15 sıralarında darbe girişiminde bulunan asker kişilerin TRT binasını basarak bir spikere açıklama okuttukları” belirtildi.

Cumhurbaşkanı televizyonda açıklama yaptı

TRT spikerine okutulan Yurtta Sulh Konseyi’nin metnine yer verilen iddianamede, Milli Savunma Bakanının bildiriyi ‘korsan bildiri’ olarak nitelendiren bir açıklama yaptığı ve saat 00.37 sıralarında Cumhurbaşkanının FaceTime üzerinden CNN Türk kanalına demeç verdiği, darbe girişimini ‘silahlı güçler içerisindeki küçük bir azınlığın kalkışması’ olarak nitelendirdiği, vatandaşlardan hükümete destek için sokağa çıkmalarını istediği hatırlatıldı.

İddianamede, olay gecesi yaşananlar diğer sırasıyla şöyle anlatıldı;

- Saat 01.10 sıralarında Sikorsky tipi askeri helikopterin TÜRKSAT uydu istasyonunu vurdu, saat 01.21 sıralarında İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve polisin ülkedeki darbe girişimine müdahale ettiğini açıkladı ve darbe planlayıcılarını “çete” olarak tanımladı.

- Saat 01.40 sıralarında bazı asker kişilerin Boğaziçi Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestocuların üzerine ateş açtı, Camilerden sela okundu ve halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.

- Saat 02.21 sıralarında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de vuran ve en az 17 polisin şehit olmasına neden olan askeri helikopterin Gölbaşı'nda düşürüldü.

- Saat 02.25 sıralarında Taksim Meydanı’nda mevzilenen bir grup asker kişinin giderek sayıları artan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

- Saat 02.50 sıralarında F-16'lar ve askeri helikopterlerin TBMM binasını vurmaya başladı, Meclisin giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı, milletvekilleri ve basın mensupları sığınağa geçti.

- Saat 03.23 sıralarında Hürriyet Gazetesi otoparkına inen bir grup havaya ateş açmak ve güvenlik görevlilerini yere yatırmak suretiyle binaya girdi.

-Saat 04.07 sıralarında Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa bir konuşma yaptı ve ‘Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler’ şeklinde sözler söyledi.

- Saat 05.02 sıralarında Cumhurbaşkanlığı ‘Tehlike henüz geçmiş değil. Millet sokaklarda olduğu ve vatanına sahip çıktığı müddetçe darbeci hainler bu aziz millete diz çöktürmeyecek’ şeklinde açıklama yaptı.

- Saat 05.10 sıralarında Doğan Medya Center'ı basan askerler polis tarafından gözaltına alındı, hurriyet.com.tr, CNN Türk, Kanal D ve DHA çalışanlarının binaya dönmeye başladı.

- Saat 06.26 sıralarında Cumhurbaşkanlığı külliyesi çevresinden dumanlar yükseldi.

- Saat 06.42 sıralarında Boğaz Köprüsü'ndeki askerler teslim oldu.

- Saat 07.52 sıralarında Genelkurmay karargahından çıkan bir tanktan, barikat olarak bekleyen kamyonlara ateş açıldı, saat 08.04 sıralarında Harbiye Ordu Evi ve TRT Radyo binası polis tarafından kontrol altına alındı.

- Saat 08.11 sıralarında İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. Saat 08.16 sıralarında gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü askerlerin teslim olmasının ardından kısmen trafiğe açıldı.

- Saat 08.43 sıralarında Boğaziçi köprüsü, terk edilen tankların çekilmesi için çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

- Saat 08.55 sıralarında rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga kurtarıldı.

- Saat 09.33 sıralarında Kuleli Askeri Lisesi'nde 80 öğrenci gözaltına alındı. Saat 09.45 sıralarında Genelkurmay Karargahı’ndaki 200'e yakın silahsız er -erbaş teslim oldu.

- Saat 09.56 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı, saat 10.07 sıralarında Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Saat 11.01 sıralarında Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar'ın "Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir" şeklinde açıklama yaptı.

- Saat 12.10 sıralarında İstanbul'u da kapsayan Marmara Bölgesi üzerindeki hava sahasını görerek uçuş yapan tüm sivil hava araçları uçuşa kapatıldı.

- 15/07/2016 - 16/07/2016 tarihlerinde diğer bazı illerde de benzer askeri hareketlilikler yaşandığı anlaşılmıştır.

BAŞAK AKBULUT