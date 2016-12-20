Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Muğla’da

15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Muğla’da

15 Temmuz darbe girişimini soruşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbe Girişimi Komisyonu üyeleri Muğla’ya geldi.


20 Aralık 2016 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi esnasında darbeciler ile çatışma yaşanan otel ve Cumhurbaşkanının helikopter ile geldiği Dalaman Havalimanında incelemelerde bulunacak komisyon, önce Dalaman Havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptı.
Darbe Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek havalimanına inişte gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Petek yaptığı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonu olarak Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılan işi ile ilgili adli makamlarımız soruşturmalar yapıyor. TBMM’nin biz araştırma komisyonu üyelerine verdiği görev ise darbe girişiminde gerekse FETÖ’nün yapılanışı ile ilgili görgüye dayalı bilgisi olanlar, elinde belgesi olanlar, bunların bir kısmını mahallinde, bir kısmını TBMM’de dinlemek sureti ile bir defa tarihe not düşüyoruz. Dalaman Havalimanı bu açıdan son derece önemli. Tarihin yazacağı, araştırmacıların üzerinde çalışacağı konulardan birisi. Zira FETÖ’nün darbede amaçladığı hedeflerden birisi Cumhurbaşkanını yok etmek istediği anlaşılıyor. Dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanının Marmaris’ten helikopter ile havalandıktan sonra uçağı ile İstanbul’a gidişi sırasında yaşananlar, buradaki görgü tanıkları, gerek sorumluluk mevkiinde olanlar, gerek medya mensupları, biz mümkün olduğunca görüşlerini konuşmaları ses kaydı ile tutanaklara geçilecek. Faaliyetlerimiz bu çerçevede yapılıyor” dedi.
Komisyon üyeleri, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü Okan Karedeniz’den 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilgi aldı.
 

Bekir Tosun
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç