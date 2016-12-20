Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi esnasında darbeciler ile çatışma yaşanan otel ve Cumhurbaşkanının helikopter ile geldiği Dalaman Havalimanında incelemelerde bulunacak komisyon, önce Dalaman Havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Darbe Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek havalimanına inişte gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Petek yaptığı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonu olarak Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılan işi ile ilgili adli makamlarımız soruşturmalar yapıyor. TBMM’nin biz araştırma komisyonu üyelerine verdiği görev ise darbe girişiminde gerekse FETÖ’nün yapılanışı ile ilgili görgüye dayalı bilgisi olanlar, elinde belgesi olanlar, bunların bir kısmını mahallinde, bir kısmını TBMM’de dinlemek sureti ile bir defa tarihe not düşüyoruz. Dalaman Havalimanı bu açıdan son derece önemli. Tarihin yazacağı, araştırmacıların üzerinde çalışacağı konulardan birisi. Zira FETÖ’nün darbede amaçladığı hedeflerden birisi Cumhurbaşkanını yok etmek istediği anlaşılıyor. Dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanının Marmaris’ten helikopter ile havalandıktan sonra uçağı ile İstanbul’a gidişi sırasında yaşananlar, buradaki görgü tanıkları, gerek sorumluluk mevkiinde olanlar, gerek medya mensupları, biz mümkün olduğunca görüşlerini konuşmaları ses kaydı ile tutanaklara geçilecek. Faaliyetlerimiz bu çerçevede yapılıyor” dedi.

Komisyon üyeleri, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü Okan Karedeniz’den 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilgi aldı.



Bekir Tosun

