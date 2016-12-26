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"15 Temmuz Darbe Girişimine Afrika’dan Bakmak"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) düzenlediği II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu’nun kapanış çalıştayında, Afrika’dan gazeteciler 15 Temmuz darbe girişiminin ülkelerinde nasıl göründüğünü anlattı.

&quot;15 Temmuz Darbe Girişimine Afrikadan Bakmak&quot;

26 Aralık 2016 15:11

Moderatörlüğünü Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vehbi Baysan'ın yaptığı çalıştayda konuşan Etiyopyalı gazeteci Zekeriyya Yassin, Etiyopya basının Batı kaynaklı olduğunu, Batı’nın çevirileriyle 15 Temmuz’u takip ettiklerini söyledi. Darbe girişiminin Batı’nın kurgusuyla değerlendirildiğini belirten Yassin; Batı’nın gerçeğin tamamını söylememekle aslında yalan söylediğini aktardı.

“TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜ ENGELLENMEK İSTENDİ”

Ürdün El-Hiwar TV Genel Yayın Yönetmeni Azzam Sultan Tamîmî, Ürdün’de darbe girişiminin her anının takip edildiğini söyledi. Ürdün basınının iki farklı kaynaktan beslendiğini belirten Tamîmî, iki kaynağın darbe girişimini farklı yansıttığını söyleyerek ilk anlarda büyük bir karmaşa yaşandığını belirtti. İlk dakikalarda darbeyi kimin yaptığını anlamadıklarını söyleyen Tamîmî, saatler geçtikçe gerçek bilgiye ulaştıklarını ifade etti. Tamîmî, 15 Temmuz’da Türkiye’nin demokratik dönüşümünün engellenmek istediğini belirterek Ortadoğu’daki bu dönüşümün tarihin en büyük dönüşümü olduğunu bildirdi.

Libya Er-Raid TV’den İsmail Giritli ise 15 Temmuz gecesi ve sonrasında dünya medyasının kötü bir sınav verdiğini aktardı. Bu süreçte batı medyasının tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirten Giritli, batı’nın insanların birbirlerini anlamalarına engel koyduğunu ifade etti.

15 Temmuz’u doğru anlatmak için farklı ülkelerde düzenlenen panellere, konferanslara konuşmacı olarak katıldığını söyleyen gazeteci Turan Kışlakçı, Brezilya’daki bir konferansta yanına gelen bir kadının darbe girişiminde Türk halkı için saatlerce dua ettiğini söylediğini anlattı. Afrika’nın, Latin Amerika’nın, Güneydoğu Asya’nın uzun süredir Türkiye’yi beklediğini söyleyen Kışlakçı, “Artık Türkiye’ye sadece ümit besleyen halklar yok. Artık kıtalar var. Oradaki insanların gönlü burada. Oradaki insanlar Türkiye’yi bekliyor, neden geç kaldınız diyor. Biz son 10-15 yıldır oraların farkına vardık. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA artık oralarda” diye konuştu.

“TÜRKİYE, 15 TEMMUZ’DA DARBELER YÜZYILINI BİTİRDİ” 

Türkiye’nin 15 Temmuz’da üzerinde oynanan oyunları bozduğunu söyleyen Kışlakçı, “Batı, 100 yıl önce bu coğrafyayı böldüğü gibi yeniden bölmek istedi. Türk halkı bunun karşısında durdu. Türkiye, 15 Temmuz’da darbeler yüzyılını bitirmiş oldu, halk darbelere karşı durulabileceğini tüm dünyaya gösterdi” dedi.

Kışlakçı konuşmasında Türkiye’nin, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Ortadoğu halklarıyla kuracağı ve geliştireceği ilişkiler sayesinde güçleneceğini vurgulayarak, üniversitelerin ilişki ağını güçlendirmede büyük rol oynayacağını aktardı.
 

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, afrikalı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, gazeteciler, TİKA


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