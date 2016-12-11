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15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu medya mensuplarını dinledi

15 Temmuz’da hainlerin kalkıştığı darbe girişiminin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, medya mensuplarını dinledi.

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu medya mensuplarını dinledi

11 Aralık 2016 13:19
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu medya mensuplarını dinledi - Tıkla İzle

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetlerinin tüm yönleri ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi adına TBMM çatısı altında kurulan Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, İstanbul'da medya mensupları ile bir araya geldi. 15 Temmuz’daki hain kalkışmayı yakından takip eden basın emekçileri ile bir araya gelen Komisyon üyeleri, basın mensuplarının o gece yaşadıklarını dinledi. Komisyon üyeleri, FETÖ ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemler ve hukuk, eğitim, güvenlik, istihbarat, medya, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yeniden yapılanma ile ilgili önerileri de müzakere etti.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, “Cuma gününden bu yana İstanbul polisimiz ile birlikteydik. Gerek havalimanında, gerek Emniyet Müdürlüğünde, İBB önünde, Çengelköy’de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz darbe girişimini nasıl püskürttüklerini kendilerinden dinledik. Polislerimizin nasıl kahramanca vatan savunması yaptıklarını, darbecilere karşı dik duruş sergilediklerini kendi anlatımları ile dinledik. İki gündür onlarla birlikteyken dün akşam maalesef menfur bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldılar. 27’si polis 29 vatandaşımız şehit oldu. Milletimiz terörden çok çekti. Hala Türkiye’nin kalkınmasını istemeyenler, bu terörist kuklaları üzerimize sürmeye devam ediyorlar. Üzgünüz, yüreğimize acı indi. Terörün hedefi olağan hayatı olağan dışına sevk etmektir. Buna fırsat vermeden, terörle mücadelede en küçük taviz vermeden devlet olarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi ile ilgili basın mensuplarının görüşlerini alacaklarını belirten Petek, “Bu görüşmelerin sonunda bunları tutanak haline getirip, daha sonra hazırlayacağımız alınacak önlemlerle ilgili bu görüşlerden istifade edeceğiz. Bugün çok farklı gazete, televizyon ve medya gruplarından arkadaşlarımız var. Bugüne kadar 47 konuk ağırladık, görüşlerini aldık. Her birini en az üç saat dinledik. Bunun yanında bütün bakanlıklardan araştırma konumuzla ilgili bilgi ve belgeler istedik. Bunların yarısına yakınından cevap geldi. Önümüzdeki hafta büyük çoğunluğuna cevap geleceğini düşünüyorum. Bunların da değerlendirilmesi ile çıkacak sonucu Araştırma Komisyonu olarak TBMM’ne sunacağız” dedi.

Mehmet Altunışık 

 


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