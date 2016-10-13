15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu TBMM’de toplandı. Komisyonda, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel dinlendi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Tin’in davet edilmesinin gerekçesi olarak, FETÖ hakkında ilk davanın Denizli Başsavcılığı tarafından açıldığını söyleyerek, ayrıca Tin’in havaalanında askerlerin Ankara’ya intikal etmesini halk ile beraber engellediğini ifade etti.

AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin, gece Tugay Komutanı’nın telefonlara çıktığını daha sonra çıkmadığını gördüklerini belirterek, Denizli Tugay Komutanı’nın darbecilerin yanında yer aldığını ifade etti. Tin, bordo bereli askerlerin havalananına hareket ettiklerini öğrendikten sonra araçlarla askerlerin önünü kestiklerini kaydetti.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, örgütün yapılanmasının 1980’lere gittiğini, teknik eleman gücünü askeriyeden, hariciyeden, mülkiyeden, adliyeden ve maliyeden olduğunu kaydetti. Çomaklı, 15 Temmuz’dan öncesinde darbe olacağını ve silahlı bir darbe gerçekleşeceğini ön gördüklerini aktararak, “(FETÖ) 2000’lerde bürokratik siyasete adam yetiştirmişlerdir. Hangi partiden olursa osun, bu güç yetiştirdiği elemanları bürokrasi arenasına sokma arayışına girdi. 1990’lı yılların ortasında bürokrasiye yetişmiş eleman sokabilecek ve devlete hakim olabilecek düzeye geldiler. Siyasi direnç ve milli irade ile karşılaştıkları için, bürokratik düzeyde ilk hamleyi yargı ve emniyet ayağına, 17-25 Aralık’ta yaptılar. 17-25 Aralık’ta emniyet ve yargı yoluyla devlete hakim olma amacıyla adım attılar. Bunlar 17-25 Aralık sonrası deşifre olunca, devlette kendilerini saklamak için bürokraside çeşitli grupların varlığını dillendirmeye başladılar. Herkes bu kez bürokraside dillendirilen grubun adamları olmaya başladı” dedi.

Çomaklı, FETÖ’nün yabancı devlet desteği alıp almadığına ilişkin olarak, “İç savaşın olduğu ülkelerde okullar açtılar. Karşılıklı gruplar çatışırken okullarına mermi bile isabet etmiyordu. O ülkelere yabancı devlet desteği almadan okul açabilir misiniz? Bunlar hemen işlemden kaldırıp belgeleri yok ediyorlar. Bulduğumuz belgelerde çok isim var mesela. DGM’de bir dosyayı zaman aşımına uğratmışlar ve o belge olmadan dosya kapanmış” diye konuştu.

Çomaklı şunları kaydetti:

“Cizvit tarikatı önemli bir tarikat. Aynı yapılanmayı görüyorsunuz. Bunların temizlenmesi için sivil irade, bürokraside kontrol edilecek. Bunlar para aklıyorlar. Bu konudaki çalışmalarım adliyede mevcut. Şirinler köyü yöntemi kullanıyorlar. Bir köy kuruyorlar. Dışa temas etmeden maliye orada dönüyor. Şirinlerde var ya herkesin bir görevi, gözlükçü uykucu şirin gibi. Kapalı devre sistemi var. O yüzden bunları yakalamak zor.”