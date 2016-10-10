Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, Denizli’deki askeri oluşumunun anlatıldığı ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçlanan ve aralarında 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 60 şüpheli asker hakkında, ilk iddianame hazırlandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Denizli’de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında hazırlanan ilk iddianame hakkında açıklamalarda bulundu. Denizli Adliyesi Konferans salonunda yapılan açıklamada, toplamda şuan 8 iddianamenin hazırlanacağını, bunun artabileceğini belirtti. Şüpheliler hakkında, 20 klasör ve 143 sayfadan oluşan iddianamede şüpheliler, 3 defa ağırlaştırılmış müebbet, 1 defa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ilk askeri iddianame özelliğini taşıyor. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si serbest, 1'si yakalamalı, 15'i adli kontrollü, 42'si tutuklu, toplam 60 şüpheli hakkında, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1, yine Türk Ceza Kanunu'nun 53, 55, 58/9 ve 63. Maddelerinden yargılanacak şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi gönderildi.

15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacıların Denizli'ye yıldırım mesaj gönderdiğini belirten Alper, TSK İç Hizmet Kanununu gereğince karar yetkisi bulunmayan, sadece verilen emri yerine getiren, tatbikat olduğu düşüncesiyle silah kullanmayan askerlik görevini yerine getiren erler hakkında soruşturma açılmadığını, onların tanık olarak ifadelerine başvurulduğunu söyledi. Alper, “Ankara'daki kalkışmaya destek olmak üzere hazırlanan askerî birlikler, uçakların inememesi, vatandaşlarımızın yolları kapatarak harekata engel olmaları, ihtilal girişiminin akim kaldığına ilişkin oluşan psikolojik ortam ve çözülme ile 16 Temmuz sabah saatlerinde, çatışma gelişmeden yakalanmışlardır. Çardak Havaalanı'na intikal edenler ile kuvvetli suç şüphesi bulunan tugay içerisindeki subay ve astsubaylar gözaltına alınarak haklarında soruşturma gereği işlemler ikmal edilmiş ve ifadelerini müteakiben 57 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk olunmuş, 53'ü tutuklanarak İzmir F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmiştir. İlk sorguda 4 alt rütbeli askerî personel ile aşamalarda 11 asteğmen Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakılmışlardır” diye konuştu.

Şüphelilerin suçlamalarıyla ilgili de konuşan Başsavcı Alper, “Terör ve Örgütlü Suçlar Büromuzca yürütülen soruşturma sonucunda, delillerin kovuşturmayı gerekli kıldığı sonucuna ulaşılarak, 2'si serbest, 1'si yakalamalı, 15'i adli kontrollü, 42'si tutuklu, toplam 60 şüpheli hakkında ; Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1, yine Türk Ceza Kanunu'nun 53, 55, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır” dedi.

İddianamelerde örgütün ‘il imamı’ olarak atadığı kişiler var mı? Sorusu üzerine konuşmasını sürdüren Alper, “Bu soruşturmamız, 15-16 Temmuz askeri harekat içerisinde yer alan, Çardak Havaalanını ele geçiren ve bunu planlayan, yapılanma ile ilgilidir. Bunun dışında Cumhuriyet Başsavcılığımızca pek çok soruşturma yürütülmektedir. Şüphesiz bu soruşturmaların içeriği ile ilgili, gizli oldukları için size bilgi veremiyorum. Ancak aşamalarımız soruşturmalarımız tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağımızdan emin olunuz. Bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, 8 iddianame tanzim edilmiştir. Şüphesiz pek soruşturmamız vardır. Derlenen ve toplanan delillere göre bir karar verilecektir. Şuanda ne kadar iddianamenin tanzim edileceğine dair bir tahminde bulunmak son derece yanlış olacaktır” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet başsavcılığının Ceza Muhakemesi Kanununa göre hareket ettiğini belirten Alper, yani en kısa zamanda soruşturmayı tamamlama, iddianameyi hazırlama ve bunu mahkeme önüne sunmak gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Bir gazetecinin, hakim ve savcılar soruşturmalarla veya iddianamelerle ilgili herhangi bir tehdit alıyor mu? şeklindeki soruya, Başsavcı Alper, “Bir cumhuriyet savcısı ve bir hakim bu mesleğe girerken, her şeye hazırlıklıdır. Sadece doğru bildiğini yapar” diye cevap verdi.

Medeni Topaloğlu