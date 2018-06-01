15 Temmuz davasında 9 ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmasını yapan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski Albay Mehmet Yorgancı ve eski Yarbay Mehmet Erol, eski Binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski Yüzbaşılar Kenan Keskin, Münür Sözen ile Eyüp Karahan, eski Üsteğmen Arif Yıldırım ve astsubay Okan Şentürk "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıklara "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrıca 15’er yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklardan Veysel Erten'i de "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıkların beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Arif Yıldırım'ın da tutuklanmasına karar verdi.

Yusuf Melikoğlu