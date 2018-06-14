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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın attı. Otogar giriş çıkışında uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluk havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

14 Haziran 2018 13:03
Otogarda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da her bayram öncesi yaşanan otogar yoğunluğu arefe gününde sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Bazı vatandaşların ise memleketine gitmek için otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği öğrenildi. Otogar giriş çıkışında araç trafiğinin kilometrelerce uzadığı ve polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tuttuğu gözlendi. Öte yandan otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

“Bayram için bileti 10 gün öncesinden almak lazım” 

Vatandaşların koridorda gitmek için ısrar ettiğini aktaran seyahat firması görevlisi İskender Gaze, “Otogarda bayram yoğunluğu var. Biletler bir hafta önceden alınıyor. Şu anda bizi bilet için çok arıyorlar. Geliş ve gidişler de aynı şekilde. Yollar da kalabalık. Her otogara girdiğimizde yolcular geliyor. Yer arıyorlar ama bulamıyorlar. Bayram için bileti 10 gün öncesinden almak lazım. Dokuz gün önce arabalar fullendi. Bizim firma 3-4 araç daha çıkardı. Şu anda ekstra arabalar da çıkıyor. Otogarda yer de yok. Vatandaşlar ortada bile gideriz diye ısrar ediyorlar” dedi. 

Bayram tatili için memleketine giden Özlem Yayla, “Bayram için Trabzon’a gidiyoruz. Bileti Salı günü aldık. Çok yoğun olduğu için anca Perşembe sabahına bulabildik. Gerçekten çok kalabalık. Herkes memleketine gidiyor herhalde. Çok trafik var ve çok yoğun. Ben de amcamların yanına gidiyorum” dedi.  

Caner Sönmez - Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

 

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