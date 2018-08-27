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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor. Otogarın giriş bölümünde yolcu otobüsleri metrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Araç kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar valizlerini alarak yola yaya devam etti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında tatil dönüşü yoğunluğu

27 Ağustos 2018 10:20
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluğu - Tıkla İzle

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş bölümünde yolcu otobüsleri uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 3 kilometre boyunca art arda dizilen otobüslerin otogara girişi saatler sürdü. Trafikte beklemek istemeyen yolcular valizlerini alarak otobüsten indi. Bazı yolcular yola yaya devam ederken otobüs şoförleri ve muavinler duruma isyan etti. 

Bayram tatili bitişinde ilk iş gününün başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.  

Caner Sönmez

 

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