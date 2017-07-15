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15 Temmuz Destanı'na muhteşem klip

15 Temmuz, kahraman ordumuzun içine sızan hain bir çetenin, milletin silahlarını millete çevirdiği karanlık bir geceydi.

15 Temmuz Destanına muhteşem klip

15 Temmuz 2017 11:16
15 Temmuz Destanı'na muhteşem klip - Tıkla İzle

Genç-yaşlı, kadın-erkek, yediden yetmişe bütün milletimiz, hep birlikte omuz omuza vererek o karanlık geceyi, aydınlık bir sabaha çevirdi. 

O gece 21. Yüzyılın en büyük destanı yazıldı.

15 Temmuz çıplak ellerle, imanlı yüreklerle, inançlı insanlarla yazıldı.

15 Temmuz, günlerce, aylarca sürmedi. O sadece bir geceydi.
Ama o ne geceydi!
İçinde bir asrın çilesi, hasreti, cesareti, hüznü, sevinci gizliydi.

15 Temmuz kahramanların gıpta ettiği, korkakların hayret ettiği, düşmanların kahrolduğu bir gece.

15 Temmuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, içine gizlenen hainlerden kurtulduğu gece.

15 Temmuz, istiklal ve istikbalimiz için ayağa kalktığımız gece.

15 Temmuz bir haykırış, bir meydan okuma!

15 Temmuz Allah’a güven, şehadete özlem.

15 Temmuz diriliş.
15 Temmuz direniş.
15 Temmuz şehadet.
15 Temmuz zafer.
15 Temmuz destan!

15 Temmuz’un 1. Yıldönümünde, şehitlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilerimize ve kahraman milletimize şükranlarımızı sunmak, dualarıyla milletimizin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Arter Reklam tarafından hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı, hem de hüznü birlikte barındırıyor.

Vakit Gelir adıyla hazırlanan eserin sözleri, Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi. 


ŞARKININ SÖZLERİ

VAKİT GELİR

Ne destanlar yazılır
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey

Bir emanet canımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Vatan uğruna feda
Hey canım hey

Kahramanlık şanımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Tarihi biz yazarız
Hey canım hey

Vakit gelir gideriz
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Dualarda yaşarız
Hey canım hey

Hem hilal hem kanımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Al bayraktır adımız
Hey canım hey

Benim de bu cihandan gidişim
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey


Söz: Alper Kış
Müzik: Anonim
 


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