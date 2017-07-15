15 Temmuz Destanı'na muhteşem klip

Genç-yaşlı, kadın-erkek, yediden yetmişe bütün milletimiz, hep birlikte omuz omuza vererek o karanlık geceyi, aydınlık bir sabaha çevirdi.

O gece 21. Yüzyılın en büyük destanı yazıldı.

15 Temmuz çıplak ellerle, imanlı yüreklerle, inançlı insanlarla yazıldı.

15 Temmuz, günlerce, aylarca sürmedi. O sadece bir geceydi.

Ama o ne geceydi!

İçinde bir asrın çilesi, hasreti, cesareti, hüznü, sevinci gizliydi.

15 Temmuz kahramanların gıpta ettiği, korkakların hayret ettiği, düşmanların kahrolduğu bir gece.

15 Temmuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, içine gizlenen hainlerden kurtulduğu gece.

15 Temmuz, istiklal ve istikbalimiz için ayağa kalktığımız gece.

15 Temmuz bir haykırış, bir meydan okuma!

15 Temmuz Allah’a güven, şehadete özlem.

15 Temmuz diriliş.

15 Temmuz direniş.

15 Temmuz şehadet.

15 Temmuz zafer.

15 Temmuz destan!

15 Temmuz’un 1. Yıldönümünde, şehitlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilerimize ve kahraman milletimize şükranlarımızı sunmak, dualarıyla milletimizin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Arter Reklam tarafından hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı, hem de hüznü birlikte barındırıyor.

Vakit Gelir adıyla hazırlanan eserin sözleri, Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi.



ŞARKININ SÖZLERİ

VAKİT GELİR

Ne destanlar yazılır

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey

Bir emanet canımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Vatan uğruna feda

Hey canım hey

Kahramanlık şanımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Tarihi biz yazarız

Hey canım hey

Vakit gelir gideriz

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Dualarda yaşarız

Hey canım hey

Hem hilal hem kanımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Al bayraktır adımız

Hey canım hey

Benim de bu cihandan gidişim

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey



Söz: Alper Kış

Müzik: Anonim

