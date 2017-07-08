15 Temmuz Diriliş Derneği’nden anlamlı ziyaret

15 Temmuz’da FETÖ silahlı Terör Örgütü üyeleri tarafından girişilen hain darbe teşebbüsü sonrasın da o günü unutturmamak için kurulan 15 Temmuz Diriliş Derneği, çalışmalarına hızlı başladı. Ramazan Bayramı sonrasında olağan kongresini yaparak çalışmalara başlayan Dernek hain darbe teşebbüsü yıl dönümü öncesinde de 15 Temmuz’da görevli olduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekât Şubesi’nde bombardımanda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Ufuk Baysan’ın anne ve babasını onur üyesi olarak derneğe üyeliğini yaptılar.



Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Beyköy’de bulunan baba evini ziyaret eden 15 Temmuz Diriliş Derneği Başkanı Ömer Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehit Emniyet Müdürünün babası Ramazan ve Annesi Hanife Baysan’ı ziyaret ettiler. Duygusal anların yaşandığı ziyarette konuşan 15 Temmuz Diriliş Derneği Başkanı Ömer Tokgöz, “15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda emniyet Müdürü olarak görev yaparken emniyet binasına yapılan 2. bombardımanda şahadete yürüyen şehidimiz Ufuk Baysan’ın baba ocağına dernek yönetimi olarak ziyarete geldik. O gece harekat dairesi binasında teröristler, Ufuk müdürümüz ile birlikte 47 vatan evladını aramızdan aldılar. Şehidimizin muhterem babası Ramazan Amcamıza ve kıymetli annesi Hanife annemize bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Yüreklerinde taşıdıkları hiçbir zaman sönmeyecek kora rağmen bir şehit annesi ve babası olmanın haklı gururuyla dimdik ayakta görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu da belirtmek isterim. Millet, bayrak, kuran ve vatan için toprağa düşmüş olan azizi şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine sabırlar dilerim. Aziz şehitlerimiz 15 Temmuz gecesi hayatlarını verdikleri bayrak, Kuran’ı Kerimi aziz şehidimiz Ufuk Baysan’ın anne ve babasına takdim ettik” dedi.

Konuşmasının ardından ise Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Babası Ramazan ve Annesi Hanife Baysan, 15 Temmuz Diriliş Derneği onur üyeliği kararını imzalayarak derneğin onur üyesi oldular.

li Osman Çatana