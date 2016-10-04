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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ankara’da açıldı

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ankara’da açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "O gece bir destan yazıldı. Bu sergi o gece yaşananların bir vesikası, bir belgesidir" dedi.

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ankarada açıldı

04 Ekim 2016 16:39

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimine direnmek için sokağa çıkan vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu sergi Kızılay Metrosu’nda açıldı. Serginin açılışını AK Parti Çevre ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyet yaptı.

Vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezen AK Parti Milletvekili Kararaslan, "Biz o gece aslında millet olarak bir kez daha biz olduk. Bunu tarihte de birçok kez yaşadık ama o gece bir destan yazıldı. Bu sergi o gece yaşananların bir vesikası, bir belgesidir. Bu serginin Ankara’da açılmış olması şu açıdan önemli, Ankara, İstanbul’la birlikte o geceyi en dramatik olarak yaşayan şehrimiz. Vatandaşlarımız, o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, tüm kamu kuruşlarına, bayrağına ve devletine sahip çıktı" diye konuştu.

"Şu anda burada bulunuyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"

Sergiyi gezenler arasında bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise şunları söyledi:
"Şu anda burada bulunuyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz akşamı bu FETÖ denen örgütün Türkiye’nin bütün kurumlarını nasıl gizli bir şekilde sızdığını tüm Türk halkı gördü. İnşallah bundan sonra bu gibi terör örgütlerine devlet olarak, hükümet olarak hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra Türkiye’nin önünün açık olduğunu gösterdiğimizi ve düşmanlarımızı iyi tanımış olduğumuza inanıyorum. 15 Temmuz bir dönüm noktası olmuştur. Zaten 15 Temmuz bir darbe değildir, Türkiye’yi paylaşma stratejisidir."

15 Temmuz gecesi 4 çocuğunu milli iradeye sahip çıkması için gönderdiğini ifade eden bir vatandaş ise fotoğraf sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu. 


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