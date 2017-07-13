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15 Temmuz fotoğraf sergisinde Fatma Nine duygulandırdı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde açılan "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" konulu fotoğraf sergisine gelen 75 yaşındaki Fatma Yiğit yaptığı konuşmayla katılımcılara duygusal anlat yaşattı.

15 Temmuz fotoğraf sergisinde Fatma Nine duygulandırdı

13 Temmuz 2017 11:49

Reşadiye Kaymakamlığının organize ettiği "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen sergide darbe girişimi sırasında Türkiye ve Reşadiye'den objektiflere yansıyan fotoğraflar sergilendi. Serginin açılışına Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf sergisinde Kaymakam Erdem’in yanına gelen, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde şehit olan Erkan Yiğit'in akrabası 75 yaşındaki Fatma Yiğit okuduğu İstiklal Marşı'ndan sonra yaptığı konuşmayla vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Fatma Nine,"Şehitlerim binlerce yaşasınlar. Bütün ömrümüz onlar için olsun. Kıldığımız namazlar onlar için olsun. Nur içinde yatsınlar. Onların mekanları cennet olsun. Allah onları yattığı yerde rahat ettirsin. Düşünmesinler ki bu vatan onlara kalmaz. Vatanımızı kurtaranlar var. Hiçbir zaman düşünmesinler kötülükleri. Kötülük yapanların yanına kalmayacaktır" dedi. Kaymakam Erdem ise Fatma Nine'yi konuşmasından sonra teşekkür etti.

Daha sonra sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi alan Kaymakam Erdem,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında salı günü başlattığımız etkinliklerimiz aralıksız devam ediyor. Hain girişimin yıl dönümü olan Cumartesi günü saat 19.30'da yürüyüş ile başlayacak etkinliklerimiz sabaha kadar devam edecek. Bugün de hükümet konağı bahçesinde 15 Temmuz'dan kesitler sunan fotoğraf sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün vatandaşlarımızı hem sergimizi görmeye, hem de hafta boyunca devam edecek etkinliklerimize katılım göstermeye davet ediyoruz" dedi. 

Hasan Ay
 

Etiketler: 15 temmuz, fatma nine


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