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15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri, maratonda 93 metrelik bayrakla yürüdü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü ulaşıma kapatan askerlerle karşı karşıya gelerek şehit olanların aileleri ve gaziler, maratonda 93 metrelik bayrakla köprüde yürüdü.

15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri, maratonda 93 metrelik bayrakla yürüdü

13 Kasım 2016 12:19
15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri, maratonda 93 metrelik bayrakla yürüdü - Tıkla İzle

Vodafone 38. İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenen “Kahramanlar Koşusu”, Üsküdar’dan 100’e yakın şehit yakını ve gaziyi ağırladı. İki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 38. İstanbul Maratonu’na katılan Üsküdarlılar için Üsküdar Belediyesi özel bir program hazırladı.

Kahramanlar Koşusu için 93 metrelik bayrak açıldı
Kahramanlar Koşusu öncesi gerçekleştirilen buluşma Hz. Ali Camii’nde kılınan sabah namazı sonrası Üsküdar Belediyesi’nin vatandaşlara sıcak çorba ikramı ile devam etti. Üsküdar’dan koşuya katılanlar vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 93’üncü yılı olması dolayısıyla 93 metrelik bir bayrak açarak koşu alanına girdi.

“Bu manzara asla başaramayacaklarını ispatlamış oldu”
Yürüyüşte gazi ve şehit yakınlarına eşlik eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz ruhunun maratonda da canlandığını ifade etti. Maratona İstanbul dışından da çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyen Türkmen, “Bu ülkeyi, bu cennet vatanımızı asla hainlere, hain örgütlere, kalleşlere bırakmayacağımızı, asla başaramayacaklarını bir kez daha şu manzara, şu koşu çok güzel bir şekilde ispatlamış oldu. İnanılmaz bir katılım inanılmaz bir yoğunluk var” dedi.

15 Temmuz akşamı köprüde gazi olan Taha Kurt, 15 Temmuz’dan milletin iradesiyle çıktıklarını ifade etti. Kurt konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bu köprü üzerinde bu mevkide gazi olmuştum. Elhamdülillah o gece Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin iradesiyle Cumhuriyet tarihindeki en büyük ihaneti sonlandırmış bulunuyoruz. Bugün bunu bu huzurla, rahatlıkla yapabiliyorsak bilmeliyiz ki o gece milletimizin göstermiş olduğu düstura borçluyuz.”
Üsküdar Belediyesi maratona katılan vatandaşlara sabah namazı çıkışı Hz. Ali Camii’nde çorba ikramında bulundu, tişört ve bayrak hediye etti. 

Serdal Altıntepe
 

Etiketler: 15 Temmuz şehitleri, köprü, maraton


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