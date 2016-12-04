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15 Temmuz gazilerinden Cumhurbaşkanına ‘yalnız değilsin’ mesajı

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki konutunun önünde toplanarak ‘yalnız değilsin’ mesajı verdi.

15 Temmuz gazilerinden Cumhurbaşkanına yalnız değilsin mesajı

04 Aralık 2016 17:35
15 Temmuz gazilerinden Cumhurbaşkanına ‘yalnız değilsin’ mesajı - Tıkla İzle

Son günlerde Türkiye’ye yönelik ekonomik kriz senaryoları ve dolar üzerinde oynanan oyunlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmış ve “Yalnız olduğumu biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını harekete geçirdi. Gaziler ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde toplanarak ona destek verdi. Gaziler ve şehit yakınları, büyük Türk bayrağını açarak ‘Dik dur eğilme, bu millet seninle’ sloganları attı. Ellerinde ‘Dolara selam TL’ye devam’ yazılı pankart taşıyan gaziler ve şehit yakınları, “Cumhurbaşkanımız asla yalnız değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun önünde desteğini sürdüren gaziler ve şehit yakınları adına bir açıklama yapan Taha Kurt, “Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada yalnız olduğunu belirtmişti. Yalnız olmadığını tekrardan gösterebilmek için 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak tekrardan buradayız. Tekrardan onun yanında olduğumuzu göstereceğiz. 15 Temmuz gecesi milletimiz nasıl iradesine sahip çıktıysa, nasıl iradesini savunduysa şu dakikadan itibaren de hala onun destekçisi olduğumuzu, irademizi her türlü ortamda sağlayacağımızı tekrardan göstermek istiyoruz. 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak vatanımızın ve milletimizin yanında olduğumuzu, her şartta göstermemiz gerektiğini ve bunun farkında olmamız gerektiğini bildiğimiz için bugün burada toplandık. Kısmetse bunu devam ettireceğiz. Her süreçte yanında olacağız. Bu bekleyiş şu dakikadan itibaren devam edecek. Cumhurbaşkanımız asla yalnız değil” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun önündeki bekleyişi sürüyor.


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