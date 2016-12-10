İstanbul Sarıyer’li gaziler, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın 15 Temmuz şehitleri için düzenlediği organizasyon kapsamında sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Gaziler, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bulunan camide özel harekatçı polislerle beraber sabah namazı kıldı.

15 Temmuz gazisi Zekeriya Bodur, gelme amaçlarının Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan polis arkadaşlarını ziyaret etmek olduğunu söyleyerek, “Bizimle birlikte gazi olan, şehit olan, bizim savaşımız uğruna destek veren insanların yanında olduğumuzu belirtmek için geldik. Sarıyer’li gaziler olarak toplandık, buradayız hepimiz. Vurulan yerleri yakından görüp, insanların neler yaşadığını hissedip, görmek istedik” ifadesini kullandı.

“Her zaman askerimize, polisimize destek olacağımızı göstermeye geldik”

İstanbul Borsa gazisi Furkan İspatik ise, “Cumhurbaşkanımızdan önce, sala okunduktan sonra dışarı çıktık biz. Bize küçüklüğümüzde her zaman Seyit Onbaşı ile Fatih Sultan Mehmet’in hikayeleri anlatılırdı, nasipse biz de çocuklarımıza Ömer Halis Demir’in hikayesini anlatmayı nasip eder İnşallah Rabbim. Buraya da polis ve askerimize her zaman destek olacağımızı gösterebilmek adına geldik. Buradan Ömer Halis Demir’in şehitliğine gideceğiz, ona dua edeceğiz oradan da Kapadokya’da ufak bir gezimiz olacak, ondan sonra da İstanbul’a geri döneceğiz” diye konuştu.

“Bizim ağzımızda Allah’ın ismi vardı sadece ona rağmen taradılar”

Gazi Ahmet Tecen de, duygularını şöyle anlattı: “İstanbul’da oturuyoruz, burayı televizyondan gördük bir de dedik gidelim acılarını paylaşalım. Buraya geldiğimizde bir şey görmedik ama buradaki memur ağabeyin anlattığı kadarıyla gerçekten o geceyi bir daha yaşamış gibi oldum. Buradaki görev arkadaşlarına ve ailelerine Allah sabırlar versin çünkü öyle bir şey ki yani şurada bir bomba atılıyor kendi uçağımızdan, kendi askerimiz, kendi silahımızla bizi vuruyor ve 40 tane şehit veriyoruz aynı anda yani içler acısı bir şey ne diyebilirim ki. Biz o gece çıktık, Allah’a şükür Allah bize gazilik nasip etti, nasibimizde gazilik varmış. Borsa’yı işgal ettiklerini öğrendik, bir anda orada 30 kişiydik 300 kişi olduk ve Borsa’ya gittik. Borsa’ya 50-100 metre kala tabi biz tekbir getiriyorduk, en önde ben vardım. Bayraklar vardı ellerimizde, iki sefer tekbir getirdim, ikinci tekbirde ben zaten vuruldum ama üçüncü tekbiri de getirdim. Bizim tek bir şeyimiz vardı, ağzımızda Allah’ın kelamı buna rağmen bunlar bizi taradılar yani. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böyle bir şey göstermesin.”

Caner Ünver - Onur Emre Durak