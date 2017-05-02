15 Temmuz gazisi 10 ay sonra evine döndü

15 Temmuz akşamında yaşanan darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalına bağlanarak telefonla çağrıda bulunmasının ardından Kulu'nun Karacadere Mahallesi'nde yaşayan Çetin Yıldız, ailesi ile vedalaştıktan sonra otomobiliyle Ankara’ya gitti. Genelkurmay Başkanlığının önünde bulunan tankların önünü kesip üzerine çıkan Çetin Yıldız, çıktığı tanktan yere düşerek kafa travması geçirdi. Ağır yaralanan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Yıldız, tedavisinin ilk günlerinde hareket edemeyerek konuşma güçlüğü çekti. Sol tarafında felç riski oluşan Çetin Yıldız, 15 Temmuz akşamından bu güne kadar tedavi gördüğü hastanede birkaç operasyon geçirdi. Yıldız, geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak Kulu Karacadere Mahallesi'nde bulunan evine, yakınlarının oluşturduğu araç konvoyu ile geldi.

"Çok şanslı bir insanım"

Kendisi için düzenlenen programda konuşan Çetin Yıldız, çok şanslı bir insan olduğunu söyleyerek, “Allah'a şükür ediyorum, o gece o meydana inebildiğim için. Komutanım için çok sevinçliyim çok gururluyum iyi ki çıktım. Allah bir daha devletimize böyle bir şey yaşatmasın. Yalnız ben burada bir hayır görüyorum. Çünkü bu vesileyle sırtımıza adeta kambur olan hainler, zalimler cezasını bulmuştur ve ülkemiz feraha rahata kavuşmuştur. Bundan dolayı ayrıca sevinçliyim. İnşallah ülkemiz daha güçlü ve daha kuvvetli olur. 15 Temmuz'da Allah'ın bize vadettiği ayetinde iki güzellik diye bahsettiği 'şehitlik' ve 'zafer' aslında bize nail olmuştur. Bu da yüce gönüllü cesur bir insanın diliyle emriyle gerçekleşmiştir, oda 'uzun adam'. İyi ki o gece çıktım iyi ki o meydandaydım” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gazisinin ağabeyi Selahattin Yıldız ise “Yaklaşık 10 aydır hastanedeyiz. Rabbime şükürler olsun biz ilk günden bugüne dek hep sabrettik, hiçbir zaman isyan etmedik. Ölürse vatan için şehit olur dedik. Çünkü biz vatan sevdalısıyız. Rabbim bugünleri gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır diyoruz. Dostlarımıza vatan sevdalısı kardeşlerimize yanımızda olan bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eve gelmesinden dolayı ailesi tarafından düzenlenen programda Kulu Merkez Cami İmam Hatibi İsa Portakal tarafından Kur'anı Kerim tilaveti okutuldu. Kur'an tilavetinin ardından programa katılan yaklaşık bin kişiye öğle yemeği ikramında bulunuldu. Yemek ikramı yapılan programda Müftü İbrahim Kacaroğlu dua okudu.

Programa, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, Müftü İbrahim Kacaroğlu, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Ömer Keleş