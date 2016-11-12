15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde, hainlere karşı demokrasi mücadelesi vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla bayrağını alarak sokaklara çıkan ve cuntacı askerlerin kurşunuyla ağır yaralanan Özcan Özsoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

“RAHMETLİ GELDİ BENİ YERDEN ÇEKTİ"

Olay gününü anlatan Özcan Özsoy’un abisi Tekin Özsoy, “Olay günü saat gece 01.30’da salalar okunmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra dışarı çıktık. İlk önce emniyet sarayına gittik. Orayı askerler kattığı için giremedik. Külliye’ye doğru gidelim dedik. Jandarmanın orada yine kapatmışlardı yolu. İlk gittiğimizde 100-150 kişilik bir grup vardı. Sivil arabaların arkasını siper edinmişti insanlar. Onların yanına gittik. Oradan birinden bayrağı aldım ben, yürüdüm. Sonra arkamdan birkaç kişi daha geldi. Ateş etmeye başladılar bize. Ben yaralandım ilk önce. Sonra rahmetli geldi beni yerden çekti. Sonra orası iyice kalabalıklaşmaya başlayınca binanın üst katlarından sağlı sollu, arkadan helikopter, her taraftan ateş etmeye başladılar. O kargaşada kaybettim ben Özcan’ı” ifadelerini kullandı.

Yanında yeğeninin de olduğunu belirten Özsoy, “Bir bir buçuk saat sonra yeğenimi gördüm kalabalığın içinde. Özcan’ı sordum, Özcan Yoktu. Evi aradım. Telefonu yoktu yanında. Eve de gitmemişti. Dedim hastanelere bakayım. En yakın Gazi Hastanesi vardı. Gazi’ye gittim. Acilde ismi asılıydı. Beyin cerrahi servisine çıkarmışlardı. G-3 mermisi kafasının arkasından giriyor, önünden çıkıyor. 2-2 buçuk ay kadar beyin cerrahi servisinde yattı. Son dönemde iyiye gidiyordu. Yaklaşık 4 aydır hastanede yatıyordu” şeklinde konuştu.

Şehit olan Özcan Özsoy’un cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin ardından memleketi Haymana’ya götürüleceği öğrenildi.