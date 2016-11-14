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15 Temmuz gazisi vekilden oğluna mehteranlı düğün

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlerin Meclis'e bomba attığı sırada yaralanan ve Meclis'in ilk 15 Temmuz Gazisi Vekili unvanı verilen AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu oğlunu evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

15 Temmuz gazisi vekilden oğluna mehteranlı düğün

14 Kasım 2016 08:25

Hatay’ın Tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen düğünde Türkoğlu, davetlileri girişte Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının gösterisiyle karşıladı.

Hacı Bayram Türkoğlu ve Betül Türkoğlu'nun oğlu Berkehan ile Fatma ve Alaettin Yaman'ın kızları Tuğba'da, tarihi külliyeye mehteran takımı eşliğinde giriş yaptı.

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen düğüne milletvekilleri, Vali Erdal Ata, Hatay’ın birçok kaymakamı, belediye başkanları, siyasetçiler, iş dünyasının tanınmış simaları ve çok sayıda davetli katıldı. 

Mustafa Mert
HATAY 


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