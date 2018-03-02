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15 Temmuz Gazisi'ne son görev

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz Gazisine son görev

02 Mart 2018 15:27

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda sırtından vurularak yaralanan Gazi Hüseyin Erdoğan hayatını kaybetti. 15 Temmuz Darbe girişimi öncesi yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erdoğan’ın cenazesi bugün memleketi Artvin’in Borçka ilçesine getirildi. Erdoğan’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı Artvin Borçka İlçesi Taraklı köyünde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazı akabinde aile mezarlığında toprağa verildi. 

Cenaze namazına Erdoğan’ın oğulları Mustafa ve Ahmet Erdoğan, Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Borçka Belediye Başkanı Aslan, yakınları ve köylüler katıldı.
15 Temmuz Gazisi Hüseyin Erdoğan evli ve 3 çocuk babasıydı.  

 

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