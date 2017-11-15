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15 Temmuz gazisinin cenazesi İstanbul’a gönderildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen kazada ölen 3 kişiden biri olan 15 Temmuz gazisi Recep Halil Gültekin’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a götürüldü.

15 Temmuz gazisinin cenazesi İstanbula gönderildi

15 Kasım 2017 18:48

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Duacılı mevkiinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Recep Halil Gültekin’in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. İstanbul Beykoz’daki Şahin Kaya Mezarlığında defnedilecek cenazeyi almaya Gültekin’in ağabeyi İbrahim Gültekin ve diğer yakınları gelirken, cenazeyi İstanbul'a uğurlamaya Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Alper Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan katıldı.

Recep Halil Gültekin’in ağabeyi İbrahim Gültekin, “15 Temmuz’da kardeşim Recep ile beraberdik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kardeşimle birlikte kendi imkanlarımızla gittik. 15 kişilik bir grubun içerisindeydik. Köprüde yapabildiğimiz müdahaleyi yaptık, 15 dakika içerisinde köprüyü Allah’ın izniyle teslim aldık. O vuruldu, gazi oldu, ona nasip oldu. Buraya gelme sebeplerini bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Biz de sabah erkenden öğrendik, haberler geldi. Sağ olsun dostlar çok yardımcı oldu. Allah nasip ederse kardeşimizi alıp, Beykoz Şahinkaya Mezarlığına babamızın yanına defnedeceğiz” dedi.
3 çocuk babası Gültekin’in yanındaki arkadaşları ile birlikte Antalya’ya gitmeye çalıştığı öğrenildi.  

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun
 

 

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