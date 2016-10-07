15 Temmuz gecesi demokratik düzene el koymaya çalışan FETÖ’nün, asker kıyafeti giymiş hainleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine ait Ankara Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı tarafından çekilmiş görüntüler, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Görüntülerin başında TOMA’lar ve araçlarla kapatılan Ankara Emniyeti’nin önüne henüz yeni yeni gelmeye başlayan darbeci askerler yer aldı. Görüntülerinde devamında ise darbeci pilotlar tarafından kullanılan bir helikopterin Emniyet Müdürlüğünü ateş altına alması, ardından da alçak uçuş yapan bir jetin sonik patlamaları duyuluyor. Bir süre sonra ilkine göre daha alçak bir uçuş gerçekleştiren helikopter, ikinci kez Emniyet Müdürlüğünü ateş altına alıyor.

YOLCU OTOBÜSÜNDE PANİK

Dehşet görüntüleri arasında, İstanbul yolundan Ankara Emniyeti istikametine dönerek bir anda çatışmanın içerisine düşen bir yolcu otobüsü ve yaşanan panik anları yer alıyor. Samsun yolu istikametinden gelen onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının (ZPT) Ankara’nın çeşitli bölgelere geçişleri de yansıyan görüntüler arasında. İHA ekibinin cuntacı askerleri takibi sırasında polis telsizine yansıyan “Külliye civarı, jandarma kavşağının orada çatışma sesleri hakim”, “Merkez taciz atışı var” şeklindeki konuşmalar dikkat çekiyor.

Tekrar Ankara Emniyeti civarına gelen İHA ekibinin objektiflerine, Emniyet Müdürlüğü önünde yanan bir otomobil, devam eden çatışmalar ve ellerine Türk bayrağı alarak Emniyet Müdürlüğüne koşan vatandaşların görüntüsü yer alıyor. Bir süre sonra kameralara, insanların zihinlerine kazınan, gözü dönmüş vatan hainlerinin tarihe geçecek ve asla unutulmayacak bir ihanetin belgesi olacak o görüntüler kaydediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, içerisinde darbeci pilotların bulunduğu jet tarafından bombalanıyor. Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki köprü üzerinde darbeci hainler tarafından vatandaşları korkutmak için havaya taciz ateşi açan darbeci hainleri çeken İHA kameramanı, o korkunç patlamayı saniye saniye kaydediyor. Patlamanın ardından oluşan alev topu ve vatandaşların yaşadığı panik, görüntülerde yer alıyor.

VATANDAŞLAR TANKLARA EL KOYUYOR

Patlamanın ardından İHA ekibinin adresi, Çanakkale ruhunu yeniden canlandıran, demokrasilerine sahip çıkmak için bayraklarını alarak sokaklara dökülen vatandaşların akın ettiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün girişinde, “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” sesleri yankılanıyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce vatandaşın, hainleri teslim almak için korkusuzca Ankara Emniyetine girdiği görülüyor. O sırada Emniyet Müdürlüğünden alevler yükselmeye devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü içerisine giren 5 tank, vatan sevgisiyle canını hiçe sayarak bölgeye akın eden vatandaşlar tarafından tek tek ele geçirmeye başladığı görülüyor. Tankların içerisindeki hainlerin ise tankları ileri geri sürerek, araçları ezerek son bir çabayla kendilerini kurtarmaya çalıştıkları, tankların üzerlerine çıkan vatandaşları yaptıkları manevralarla düşürmeye çalıştıkları, son çırpınışlarını yaşadıkları görüntüler yansıyor kameraya. Görüntülerde, silah seslerinin yükseldiği kısa süreli çatışmaların yaşandığı da görülüyor.

Ellerine uçaksavar mermileri alan bir vatandaşın, “Askerden aldım askerden. Vatana teslim etmek üzere askerden aldım bunu” şeklindeki sözleri yaşananları özetler nitelikte bir detay olarak dikkat çekiyor.

Caner Ünver

