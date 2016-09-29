Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016’da geçekleştirdiği darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ mensuplarının teslim olmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın otoparkında kaydedilen görüntülere göre; darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teslim olmaya hazırlanan darbeciler ellerindeki mühimmatlarla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı’nın otoparkında toplandı. Görüntüde bir sağlık personeli, elindeki tabanca ile bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra tabancayı, otoparktaki mazgalların arasına bıraktı. Silahını mazgalların arasına bırakan sağlık personeli, diğer darbecilerle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.