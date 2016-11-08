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15 Temmuz gecesini anlatan 'Demokrasi Aracı'

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına destek olmak için yürütülen proje çerçevesinde 'Demokrasi Aracı' Adanalılarla buluşuyor.

15 Temmuz gecesini anlatan Demokrasi Aracı

08 Kasım 2016 16:04

Adana’nın en önde gelen sivil toplum örgütü olan Çukurova GİAD’ın projesi, Türkiye tarihinde kara leke olarak yer alacak olan darbe girişimi çerçevesinde 15 Temmuz’da yaşanan olayları unutturmamak amacıyla hazırlandı. 1 Ekim’de başlayan proje çerçevesinde darbe girişiminde yaşanan olayları, halkın gösterdiği kahramanlıkları ve fedakarlıkları anlatan 9 dakikalık demokrasi filminin halka izletildiği dev LED TV ve özel ses cihazlarıyla donatılmış 2 araç, arkalarından su dökülerek uğurlandı.

Demokrasi Aracı 1 ayda 6 bin kilometre yol kat ederek 11 ilçe ve 199 köy gezerken, mevsim şartları dikkate alınarak hazırlanan program çerçevesinde öncelikle rakımı yüksek olan ilçeler ve köyler programa alındı. Toplam nüfusları 465 bin olan ilçe ve köyleri gezen aracın ilk durağı Tufanbeyli ve Aladağ oldu. Üzerinde 'Biriz Biziz Tekiz' yazılı araçlar daha sonra Saimbeyli, Feke, İmamoğlu, Pozantı, Ceyhan, Karataş, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde ve köylerinde vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan özel filmin yayınlandığı araç Adana’ ya bağlı çevre ilçelerdeki gezisini tamamladı. Araç merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerinde Adanalılar ile buluşmaya devam edecek.

Proje kapsamında hazırlanan filmi duygulanarak izleyen vatandaşlar, ''Türkiye ne çektiyse darbelerden çekti. Her zaman ülkemizi parçalama planları yaptılar ama başarılı olamadılar. 15 Temmuz'da bu hain amaçların hiçbir zaman başarılı olamayacağını net olarak gösterdi." diyerek Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya’ya ve yönetimine teşekkür etti.

Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Her ne kadar bizler kentimizde benzer olayları yaşamamış olsak da Ankara ve İstanbul 15 Temmuz gecesini yakından yaşadı ve hissetti. Pek çok can kaybettik o gün. Bugün hainleri temizliyor, birlik beraberlik ruhunu güçlendiriyor, daha iyi yarınlar için güçleniyoruz."
Yaşananların ardından Çukurova GİAD olarak birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, şehitleri anmak, gazilere minnetlerini sunmak amacıyla projeyi hazırladıklarını belirten Başkan Sakarya, ''Dün vardık, bugün varız, yarın da var olacağız'' dedi.
 


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