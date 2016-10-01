Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılmaya çalışılan ve tarihin en kanlı darbe girişimi olarak akıllarda kalan 15 Temmuz Darbe Girişimi yapılan çalışmalar sonrasında belgesel haline getirildi. Darbe gecesinin kahramanları olarak gösterilen vatandaşların görüntülerinin yanı sıra geceye ait hiç bilinmeyen görüntülerinde yer aldığı ’15 Temmuz En Uzun Geceydi’ isimli belgesel ilk defa Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde gösterime sunuldu. Hayatın durma noktasına geldiği Bayrampaşa’da, gösterimi yapılan belgesel sırasında şehit yakınları ve gazilerle birlikte vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Şehit yakınlarının sinir krizleri geçirdiği belgesel gösteriminde, vatandaşların tek yürek olarak meydanı doldurmasıyla dosta düşmana bir kez daha gözdağı verildi. Belgesel gösteriminin sonunda ise darbe girişiminin yaşandığı sırada gösterdikleri kahramanlıkla dikkat çeken isimlere Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, plaketle ödüllendirdi.

15 Temmuz darbe girişimine dair yayınlanmamış görüntülerde belgeselde yer ald

15 Temmuz En Uzun Geceydi, belgeseli darbe girişiminin yaşandığı geceye dair bilinmeyen görüntüleri gözler önüne serdi. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde yaşanan olayların bilinmeyen görüntülerinin de yer aldığı belgesel insanların tüylerini ürpertti. Gecede darbeci askerler tarafından stratejik bir nokta olarak görülen Bayrampaşa Çevik kuvvet Şube Müdürlüğünün Bayrampaşalı vatandaşların kahramanlığı sayesinde kurtarıldığı bir kez daha gözlendi. Darbeci askerlerin kapıları tekmelemesi, polislerin hemen görev yerlerine gelerek silahlanması ve vatandaşlarla darbeci askerlerin tartışma anına dair yeni görüntülerinde yer aldığı belgesel, vatandaşlardan tam not aldı.

Mustafa Çalışkan, “Ben görevimi yaptım, kahraman olanlar hiçbir görevi olmayan vatandaşlardır”

Sahneye kahraman olarak çağrılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe girişiminin yaşandığı gece görevini yaptığını ve kahraman olmadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü, “15 Temmuz bir hatıra oldu. İnşallah bir daha yaşamayız. Beni başkanım bir kahraman diye tanıttı ama ben o gün emniyet mensubu olarak görevdeydim. Mustafa Çalışkan olarak ben görevliydim ve görevimi yaptım. Kahraman hiçbir görevi olmadan, elinde bir taş dahi olmadan oraya gelen vatandaşlar, şehit olan insanlar, gazi olan insanlardır. Bizler o gün sadece görevimizi yaptık. Allah’a şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bizi o gün hiç utandırmadı”

“Çevik Kuvvet Polisleri buradan ayrılmasaydı, o gece daha çok şehit olurdu”

15 Temmuz En Uzun Geceydi belgeselinin gösteriminde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ”Kahramanlık destanı yazan Bayrampaşalı vatandaşlarımla birlikte burada bulunan tankların üzerine tek vücut halinde geldik. Burada bulunan darbeci askerlerle birlikte silahlarını ve tankları teslim alarak çevik kuvvetin kapılarını açarak bunları polislere teslim ettik. Daha sonra burada TOMA’larla çıkan polislerimiz olayların yaşandığı yerlerde olayların püskürtülmesini sağlamışlardır. Şunun bilinmesi lazım ki arkadaşlar, Çevik Kuvvet ekiplerimiz buradan ayrılmasalardı, olayların yaşandığı yerlerde daha fazla şehit olurdu. Kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’u ebediyete kadar götürebilecek olan bu belgeseli yaptık” dedi.

Mehmet Köse, “5 dakikada tank kullanan bu millet gerekirse uçakta kullanır”

Darbe girişiminin yaşandığı gecede 5 dakikada tank sürmeyi öğrenmesiyle dikkat çeken gizli kahraman Mehmet Köse, “5 dakikada tank sürmeyi öğrendiğimi millet inanmıyor ama o süre 5 dakika da sürmedi. Ama 5 dakikada tank sürmeyi öğrenen bu millet yeri zamanı geldiği zaman uçak kullanmayı da bilir. Hani Avrupalılar diyorlar ya siz pilotlarınızı içeriye aldınız, şimdi kim kullanacak onları diye. 5 dakikada tank kullanan bu millet gerekirse maksimum bir saatte uçakta kullanır” ifadelerini kullandı.

Metin Doğan, “İnsanları sokağa dökülmesi için birinin ölmesi gerekiyordu o kişi olmak için paletlerin önüne yattım”

Darbe gecesi tankın önüne neden yattığını anlatan Metin Doğan, “Havalimanına giderken insanları bu şoktan çıkarmanın bir yolu olmalıydı. O yolda televizyonlar canlı yayın yaparken, paletlerin altında birinin ölmesiydi. Ben o kişi olmak istedim. oraya giderken Allah çok dua ettim oraya yetişebilmek adına, epeyce de bir zaman harcadım. Ne bileyim işte böyle çok günahlarım olduğu için şehit olayım gibi düşüncelere dalan bir insanda değilim. Sadece benim orada ki ölümüm insanları şoktan çıkarıp hızlı bir şekilde insanları sokağa çıkarıp bir iç savaş çıkmasını önleyebilir diye düşündüm. Yüzlerce insanın ölmesini engellerim diye ben eylemimi yaptım” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa