15 Temmuz ihaneti unutturulmayacak

Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın açılışının da yapılacağı faaliyetler, sabah namazına kadar devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ihanet şebekesinin 40 yıllık planlarının meydanlara çıkan halk tarafından 4 saatte bozulduğunu hatırlatarak, “Hem bu ihaneti hem de bu ihanet karşısındaki dik duruşu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyan ve yakın tarihe damgasını vuran gecenin yıl dönümünde Bursalılar yine meydanda olacak. Demokrasi zaferinin kutlanacağı aynı zamanda da şehitlerin anılacağı Bursa’daki etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günü ise sabah 10.00’da Uludağ zirve tırmanışı, saat 11.00’da da 15 Temmuz şehitler ve gaziler adına düzenlenen rahvan yarışları yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından da ‘Bayrak ve demokrasi yürüyüşü’ düzenlenecek. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da Atatürk Caddesi Ulucami önünden başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam edip, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecek. Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nın açılışı da saat 19.30’da yapılacak. Açılışın ardından başlayacak demokrasi nöbetinde Tuluyhan Uğurlu ve Uğur Işılak konseri düzenlenecek. Sabah namazına kadar devam edecek nöbette ilahi dinletileri de yapılacak.

“Unutturmayacağız”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz’da tarihe bir gün yaşadığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “15 Temmuz bir darbe girişimi miydi neydi belli değil. Ama böyle darbe olmaz. Bu olsa olsa millete karşı yapılan bir saldırıydı, bir terör saldırısıydı. Yok edildi, gitti. Allah onları kahretsin, Allah onların belalarını versin inşallah. İşte bu millet büyüklüğünü gösterdi. Bu millet meydanların boş olmadığını gösterdi. Bu millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a layık olduğunu gösterdi. Biz bu ülkeyi sokaklarda bulmadık ve her zaman için ülkemize sahip çıkacağız. Lazım olduğu zaman meydanları dolduracağız, caddeleri de dolduracağız, kışlaların önünü de kapatacağız. Bu halk en güzel cevabı verdi. Yollarda tankların nasıl yürüyemeyeceğini gösterdi. Bütün dünya Türkiye’yi izledi. Tankları sivil halk durdurdu. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık TRT’yi işgal etmekle darbe olmuyor. Artık yönetim, bu milletin kalbine girerek oluyor” diye konuştu.

Süleyman Aydın