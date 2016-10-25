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15 Temmuz kahramanı tüfekle kendini vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde psikolojik tedavi gören 25 yaşındaki genç, tedavi sürecinde kendisine destek olan derneğin lokalinde başına dayadığı tüfekle intihar etti. Ölen genç, 15 Temmuz gecesi otobüsle yolu kapatmak isterken askerler tarafından başına silah dayanmış ve o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

15 Temmuz kahramanı tüfekle kendini vurdu

25 Ekim 2016 11:26
15 Temmuz kahramanı tüfekle kendini vurdu - Tıkla İzle

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Erkan Sokak üzerinde sabah saat 08.00’de meydana geldi. 15 Temmuz gecesi bindiği otobüsle Gölcük Donanma Komutanlığı kapısının kapatmaya gittiği esnada kapıdaki askerlerce yere yatırılarak başına silah dayanan ve uzun süredir psikolojik tedavi gören Ulaş Sevim (25) adlı genç intihar etti. Edinilen bilgiye göre Sevim, sabah erken saatlerde tedavi sürecinde kendisine destek olan dernek lokaline geldi. Bir süre lokalde oturarak dernektekiler ile sohbet eden Sevim, birden yanında getirdiği tüfeği başına dayayarak tetiği çekti. Sevim’in kanlar içinde yerde kaldığını gören dernek üyeleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan incelemede 25 yaşındaki Ulaş Sevim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri mezarlık morguna kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

15 Temmuz'da ölümden döndü
Ölen gencin 15 Temmuz gecesi bindiği otobüsle birlikte Gölcük Donanma Komutanlığı kapısı önüne gittiği ve askerlerce otobüsten indirildiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde otobüsle Donanma kapısına doğru ilerleyen araçta bulunan Sevim’in silahla kendilerine yaklaşan askerler tarafından otobüs sürücüsü ile araçtan indirildiği ve daha sonra da başına silah dayayan askerlerce yere yatırıldığı görülüyor. 

Gürcan Yılmaz


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