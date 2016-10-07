Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Senatosunun aldığı kararla, kampüsün içinde bulunan spor merkezinin önüne Şehit Ömer Halisdemir’in büstünü dikildi. Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve heykeltıraş Barış Bozok tarafından hazırlanan proje, 20 günde bitirilerek hazır hale getirildi. Birinci sütunda PAÜ Senato Kararı, ikinci sütunda Arif Nihat Asya’nın şiiri, arka sütunda ay yıldız ve kaidede Ömer Halisdemir’in hayatı yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, "’Toplumca içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bunu başarmış bir millet olarak tekrar aynı duyguları yakalayacağımıza inanıyorum. İçinden çıkardığı sayısız kahramanla büyük işler başarmış olan milletimiz, 15 Temmuz’da bunu bir daha ispatlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için, gözlerini kırpmadan şehadete koşan neferlerinden biri olan Ömer Halisdemir de tarihin seyrini değiştirerek, adını altın harflerle tarihin sayfalarına yazmıştır. Onun adını ve kahramanlığını yaşatmak ve tarihe görsel bir belgede bırakabilmek adına hazırlanan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.