Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 15 Temmuz kahramanın büstü üniversiteye dikildi

15 Temmuz kahramanın büstü üniversiteye dikildi

Pamukkale Üniversitesi kampüsüne, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Şehit Ömer Halisdemir’in büstü dikildi.

15 Temmuz kahramanın büstü üniversiteye dikildi

07 Ekim 2016 22:25

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Senatosunun aldığı kararla, kampüsün içinde bulunan spor merkezinin önüne Şehit Ömer Halisdemir’in büstünü dikildi. Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve heykeltıraş Barış Bozok tarafından hazırlanan proje, 20 günde bitirilerek hazır hale getirildi. Birinci sütunda PAÜ Senato Kararı, ikinci sütunda Arif Nihat Asya’nın şiiri, arka sütunda ay yıldız ve kaidede Ömer Halisdemir’in hayatı yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, "’Toplumca içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bunu başarmış bir millet olarak tekrar aynı duyguları yakalayacağımıza inanıyorum. İçinden çıkardığı sayısız kahramanla büyük işler başarmış olan milletimiz, 15 Temmuz’da bunu bir daha ispatlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için, gözlerini kırpmadan şehadete koşan neferlerinden biri olan Ömer Halisdemir de tarihin seyrini değiştirerek, adını altın harflerle tarihin sayfalarına yazmıştır. Onun adını ve kahramanlığını yaşatmak ve tarihe görsel bir belgede bırakabilmek adına hazırlanan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Etiketler: büst, pamukkale üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!