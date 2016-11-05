Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar Projesi" kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan program, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Oyuncu İsmail Hakkı’nın sunuculuğunu yaptığı programa darbe girişimi gecesinde üstün gayretler gösteren, Metin Doğan, Yaşar Yıldız, İsmet Doğan, Mehmet Tahir İkiler, Şerife Boz, Merve Şebnem Oruç, Adviye Gül İsmailoğlu, Barış Dedebağı ve Abdullah İrgin konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatan Metin Doğan, spor salonundan çıkıp eve gitmek için otobüs durağına geldiği sırada durakta olan insanlardan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini söyledi. Doğan, “Allah’tan o insanları gördüm ve o insanları görmem benim biraz daha hızlı olmamı sağladı. Çünkü o tanklar orada kaldığı sürece gezi olaylarında sahte resimlerle sokaklara dökülmüş insanların sokağa çıkmasından korktum. Eğer bunlar sokağa dökülürse bu gezi olaylarında sessiz kalan çoğunluk bu defa sessiz kalmayacaktı. Onlar da çıkacaktı ve yüzbinlerce insan ölecekti” dedi.

“Benim ölümüm sadece yüzbinlerce insanın kurtulması içindi”

Her şeyi hesapladığını ve galeyana gelerek hiç bir şey yapmadığını anlatan Doğan, “İnsanlar o kadar çok korkmuşlardı ki o tank hareket ederken ‘sen ne yapıyorsun?’ diyecek kimse yoktu. Ben onları yüreklendirdim. Sayıları, on oniki oldu, bir anda kırk elli oldu. Ondan sonra ben eylemelere katılmadım. Amacım o gece o insanları yüreklendirmekti. İnsanlar artınca ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir buçuk saatte oraya 2 milyon insan geldi. Buna oyun demelerinin nedenini ne vicdanları ne zekaları alır. Bir buçuk iki saatte 2 milyon insanın ölmek için geleceğini bunlar anlayamazlar, o kalbe sahip değiller. Böyle bir sevgiyi hayal bile edemezler. Onlar o yüzden oyun diyorlar” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün darbe girişimini engellemek için kullandığı kamyonla Taksim’e çıkan Şerife Boz da, 15 Temmuz’un kendisi için çok zor, anlamlı ve kötü bir gece olduğunu söyleyerek, vatanın kendisi için bir ana bir baba ve bir namus olduğunu anlattı. Kendilerini Osmanlı torunları olduklarını ve kalkışmanın zorlarına gittiğine değinen Boz, “Eğer ben de o gece evde kalsaydım, vatanıma hainlik etmiş olurdum. Namazı kıldık oturduk. Eşime dedim ki, ‘Şenol yarın senin kamyonla gidelim mi?’ dedim. Bana kızdı çok kalabalık olur dedi. O uyumadı akşam oldu kalktı gitti. Telefonla aradım bir iki defa cevap vermedi, üçüncü defa aradığımda ise telefonunu kapattı. Yani ben kamyonla gideceğim diye telefonunu kapattı. Biliyordu zaten. Çocuklarımı torunlarımı alarak Ya Allah bismillah diyerek sokağa indim. Zaten kamyonumuz kapının önünde. Komşulara seslendim, apartmandan herkese seslendim. Onları kamyonun üzerine alarak, yavaş yavaş gittim. Bizim bir ara sokak var inşallah buradan çıkabilirsem Taksim’e çıkabilirim dedim. Levent’ten Taksim’e gittim. Allah beni korudu iman gücümle rabbimin verdiği güçle yavaş yavaş gittim. Vatan sevgisi imandandır derler ya isteyerek, korkmadan hamd ederek şükür ederek herkesi götürdüm” şeklinde konuştu.

Program konuşmacılara verilen hediyelerle sona erdi.

Ömer Sayın