Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen Mehmet Köse, Şerife Boz, Mehmet Tahir İkiler ve İsmet Doğan'ın katılımıyla Sultanbeyli Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Programa Başbakan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yanı sıra milli eski futbolculardan Ali Gültiken, Semih Yuvakuran ve Feyyaz Uçar'da katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Veysel Çelikdemir'in kum sanatı video gösterisiyle başlayan program, İsmail Hakkı moderatörlüğünde devam etti. Mehmet Köse, Şerife Boz, Mehmet Tahir İkiler ve İsmet Doğan 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken salonda bulunan konuklar gözyaşlarına boğuldu. Programın sonunda Başbakan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay, şehit yakınları ve gazilere Türk Bayrağı ve plaket takdim etti.

Gecede konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: “15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizi savunurken şahadet şerbetini gözünü kırpmadan içen bu vatanın şanlı evlatlarını, rahmetle anıyor, gazilerimize yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz gecesini hepimiz yakından yaşadık, acı tecrübeler edindik. İngilizlerin İstanbul’a, Yunanlıların İzmir’e, Fransızların Hatay’a girişini gören bu şanlı millet, 15 Temmuz’u da en acı şekilde tecrübe etti. İçimizde yuvalanan Fetullahçı teröristler, Amerika’dan Türkiye’yi işgale hazırlanan şarlatandan aldıkları emirleri, en acımasız şekilde uygulamaya çalıştı. Çok şükür ki necip milletimiz, tarihte de olduğu gibi düşmana yine geçit vermedi. Bizim ruhumuzda özgürlük, bayrak sevgisi ve vatan sevgisi var. Bağımsız yaşamak bizim için ekmek, hava ve su kadar önemli. Kim, hangi orduyla, hangi silahla gelirse gelsin, içimizde iman, gönlümüzde ay yıldızın sevgisi olduktan sonra, bizi bu ruhla yıkamazlar. O gece bu millet yeniden Çanakkale ruhuna büründü. Geride hiçbir şeyi düşünmeden, sadece vatanı için cumhurbaşkanımızın tek cümlesiyle milyonlar ayağa kalktı. 15 Temmuz akşamında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” cümleleri yeniden ete kemiğe büründü. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bu vatanın öz evlatları ülkesine sahip çıktı. Diğer yönüyle baktığımızda ise ülkemizin Suriye olmasını, ırak olmasını önledik. İslam’ın son kalesinin düşmesine engel olduk. Ümmetin umudu olan Türkiye’nin bir meşale gibi yanmasını yine necip milletimiz sağladı. Ondan dolayı 15 Temmuz bir bakıma İslam coğrafyasının zaferidir. Ben başta sayın bakanım olmak üzere ilçemizi böyle bir etkinlik yapmak için tercih eden herkese şükranlarımı sunuyor, hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

Kamyonuyla Taksim’e çıkan ve 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Şerife Boz: “15 Temmuz gecesi benim için çok karanlık, çok anlamlı bir geceydi. O gecesi canla, başla köprüye kadar gittim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, eşimi kaldırdım, eşime darbe var herhalde dedim. Eşim kalktı, gitti. Eşim gidince bende çocuklarımı, torunlarımı, komşularımı alarak yani resmen Cihat’a gittim. Tankın önüne kadar gittim, oğlum tankın üstüne çıktı. Bende çıkacaktım ama çarşafım izin vermedi. Tekrar geri döndüm. Ertesi gün kamyonumu alarak Taksim’e kadar gittik” şeklinde konuştu.

Mehmet Tahir İkiler ise: “Bugün 15 Temmuz’u anlatacağım. Sokağa çıkıp da canını veren kardeşlerimi anlatacağım. O gün sokağa çıktım. Saat bir olay bitmiş, geride 3- 4 tane şehit bırakmışız. Sordum, niçin çıktım? İlk aklımıza gelen eşimle vatan elden gidiyordu. Benim gibi kardeşlerim Ankara’da mücadele ettiler ve buradayız. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeniyim. 21 Ekim’de de bu yaşadıklarımı ve 15 Temmuz’u seyirci karşısına çıkarıyorum” dedi.

Mustafa Biçer

İSTANBUL