Muğla Barosu salonunda düzenlenen törene Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Albay Oğuz Bavbek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve davetliler katıldı.

“BU PERSONEL O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜ”

Törende konuşan Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, 15 Temmuz gecesi hain darbe kalkışmasına kahramanca karşı koyan Emniyet mensupları ve diğer personele Muğla Valiliğinin başarı belgesi verilmesi amacıyla bir araya gelindiğini söyledi. Çetinkaya, “15 Temmuz darbe gecesi ülkemizin bir takım kentlerinde karışıklıklar ve çatışmalar yaşansa da bu hain girişimin en önemli ve hayati aşaması ilimiz Marmaris ilçesinde gerçekleşmiştir. Gözü dönmüş darbeciler Marmaris’e bu milletin ve devletin Cumhurbaşkanına yönelmişler ve girişimlerinin başarısını Marmaris operasyonuna bağlamışlardır. Zira halkın sevip saydığı lideri Cumhurbaşkanı ele geçirilmiş bir toplumun darbeye tepki veremeyeceğine inanıyorlardı. Bugün burada başarı belgelerini takdim edeceğimiz personelimiz, o gece bu gayri meşru girişimi öğrenir öğrenmez talimatımızı dahi beklemeden heyecanla göreve koşmuştur. Başka Sayın valimizin ve sıralı amirlerinin emirlerini şevkle yerine getirmiş, görevlerini yerine getirirken bir an dahi tereddüt göstermemiş, yaşamını ortaya koymuş, yaralanmış ve şehit olmuştur. Bugün başarı belgelerini takdim edeceğimiz personelimiz o korkunç gece ölümü öldürmüşlerdir” dedi.

“15 TEMMUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE GEÇTİ”

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin daha başında görevinin başında olan Emniyet mensuplarına teşekkür eden Vali Amir Çiçek, “15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçti. Bugün biz yaşayanlar olarak ders aldık ve alıyoruz. Emniyet mensuplarımızın o geceki kahramanlıklarını görmemezlikten gelemezdim. İşte 15 Temmuz Türkiye’mizin üzerinde özellikle planlanmış ve planın uygulandığı o saatlerde Marmaris’teki planın son değil, en önemli dalgası olması nedeniyle biz o dalganın etkisinden kurtulmak için dalgayı ötelemeye çalışmanın, her şeyiyle, durmaya gerek yok, göğsüyle bütün vücudu ve inancıyla bayrağımıza, devletimize, vatanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı yapılacak bir olumsuz girişimde durmamız mümkün değildi” dedi.

“DEMOKRASİYE SIKILAN BİR KURŞUN”

15 Temmuz’un demokrasiye sıkılan bir kurşun olduğunu belirten Vali Çiçek, “15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok etmek ve parçalama planıydı. Türkiye Cumhuriyeti diye bu coğrafyada bir ülke ve devlet olmaması için yapılan planlamanın uygulamasıydı 15 Temmuz. Emniyet mensuplarının o geceki kahramanlıklarını, o gece yaptıklarını ve ertesi gün devam eden operasyonlardaki kahramanlıklarını görmemezlikten gelemezdim. Ayrı şekilde jandarmamızın, sahil güvenlik ekiplerimizin, vatandaşlarımızın ve basın mensuplarının çalışmalarını görmemezlikten gelemezdim. O gece ve devamında operasyonlardaki başarılarından dolayı Emniyet Müdürümüz bizlere konuyu getirdiğinde ben bu arkadaşlarımıza teşekkür ve başarı belgesinin az olduğunu söyledim. Çünkü başarılı bir belgeye değil, tarihe yazdınız” dedi.

15 Temmuz kahramanlarının takdir belgeleri töreninde Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua etti. Törende suikast timi ile çatışmaya giren ve daha sonra suikast timinin yakalanmasına emeği geçen 83 Emniyet mensubu ile 13 sağlıkçı ve yargı çalışanlarına “Başarı Belgesi” ve plâketleri verildi.

“BİZ ADALET DAĞITACAĞIZ”

Gecede Vali Amir Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz’a da 15 Temmuz gecesi ve suikast timinin yakalanma sürecinde yürüttüğü çalışmalardan dolayı plâket verdi. Başsavcı Topuz, ‘Biz adalet dağıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.