Diğer
Kategoriler

15 Temmuz kahramanlarına başarı belgesi

15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişimi esnasında Marmaris’te konaklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast için gelen darbecileri püskürten ve yakalanmasına katkı sağlayan Yargı, polis ve sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi.

15 Temmuz kahramanlarına başarı belgesi

10 Aralık 2016 07:19
15 Temmuz kahramanlarına başarı belgesi - Tıkla İzle

Muğla Barosu salonunda düzenlenen törene Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Albay Oğuz Bavbek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve davetliler katıldı.

“BU PERSONEL O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜ”
Törende konuşan Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, 15 Temmuz gecesi hain darbe kalkışmasına kahramanca karşı koyan Emniyet mensupları ve diğer personele Muğla Valiliğinin başarı belgesi verilmesi amacıyla bir araya gelindiğini söyledi. Çetinkaya, “15 Temmuz darbe gecesi ülkemizin bir takım kentlerinde karışıklıklar ve çatışmalar yaşansa da bu hain girişimin en önemli ve hayati aşaması ilimiz Marmaris ilçesinde gerçekleşmiştir. Gözü dönmüş darbeciler Marmaris’e bu milletin ve devletin Cumhurbaşkanına yönelmişler ve girişimlerinin başarısını Marmaris operasyonuna bağlamışlardır. Zira halkın sevip saydığı lideri Cumhurbaşkanı ele geçirilmiş bir toplumun darbeye tepki veremeyeceğine inanıyorlardı. Bugün burada başarı belgelerini takdim edeceğimiz personelimiz, o gece bu gayri meşru girişimi öğrenir öğrenmez talimatımızı dahi beklemeden heyecanla göreve koşmuştur. Başka Sayın valimizin ve sıralı amirlerinin emirlerini şevkle yerine getirmiş, görevlerini yerine getirirken bir an dahi tereddüt göstermemiş, yaşamını ortaya koymuş, yaralanmış ve şehit olmuştur. Bugün başarı belgelerini takdim edeceğimiz personelimiz o korkunç gece ölümü öldürmüşlerdir” dedi.

“15 TEMMUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE GEÇTİ”
15 Temmuz gecesi darbe girişiminin daha başında görevinin başında olan Emniyet mensuplarına teşekkür eden Vali Amir Çiçek, “15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçti. Bugün biz yaşayanlar olarak ders aldık ve alıyoruz. Emniyet mensuplarımızın o geceki kahramanlıklarını görmemezlikten gelemezdim. İşte 15 Temmuz Türkiye’mizin üzerinde özellikle planlanmış ve planın uygulandığı o saatlerde Marmaris’teki planın son değil, en önemli dalgası olması nedeniyle biz o dalganın etkisinden kurtulmak için dalgayı ötelemeye çalışmanın, her şeyiyle, durmaya gerek yok, göğsüyle bütün vücudu ve inancıyla bayrağımıza, devletimize, vatanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı yapılacak bir olumsuz girişimde durmamız mümkün değildi” dedi.

“DEMOKRASİYE SIKILAN BİR KURŞUN”
15 Temmuz’un demokrasiye sıkılan bir kurşun olduğunu belirten Vali Çiçek, “15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok etmek ve parçalama planıydı. Türkiye Cumhuriyeti diye bu coğrafyada bir ülke ve devlet olmaması için yapılan planlamanın uygulamasıydı 15 Temmuz. Emniyet mensuplarının o geceki kahramanlıklarını, o gece yaptıklarını ve ertesi gün devam eden operasyonlardaki kahramanlıklarını görmemezlikten gelemezdim. Ayrı şekilde jandarmamızın, sahil güvenlik ekiplerimizin, vatandaşlarımızın ve basın mensuplarının çalışmalarını görmemezlikten gelemezdim. O gece ve devamında operasyonlardaki başarılarından dolayı Emniyet Müdürümüz bizlere konuyu getirdiğinde ben bu arkadaşlarımıza teşekkür ve başarı belgesinin az olduğunu söyledim. Çünkü başarılı bir belgeye değil, tarihe yazdınız” dedi.
15 Temmuz kahramanlarının takdir belgeleri töreninde Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua etti. Törende suikast timi ile çatışmaya giren ve daha sonra suikast timinin yakalanmasına emeği geçen 83 Emniyet mensubu ile 13 sağlıkçı ve yargı çalışanlarına “Başarı Belgesi” ve plâketleri verildi.

“BİZ ADALET DAĞITACAĞIZ”
Gecede Vali Amir Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz’a da 15 Temmuz gecesi ve suikast timinin yakalanma sürecinde yürüttüğü çalışmalardan dolayı plâket verdi. Başsavcı Topuz, ‘Biz adalet dağıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Etiketler: 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, darbe girişimi, fetö, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Vali Amir Çiçek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç