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15 Temmuz ‘kurtuluş’ destanı raflarda

Gazeteci Osman Altınışık'ın 'Haberin Seyir Defteri' ve ‘B'aşka Vakit Kalmadı’ adlı kitabının ardından 15 Temmuz ihanetinde verilen kurtuluş destanını kaleme aldığı “246” adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

15 Temmuz kurtuluş destanı raflarda

22 Kasım 2016 15:41

Gazeteci-yazar Osman Altınışık’ın üçüncü kitabı raflardaki yerini aldı. Altınışık’ın hem gazeteci hem de yazar kimliğiyle şehit ve gazilerini hikâyeleri üzerinden kaleme aldığı “246” okuyucuyla buluştu. Satışa çıktığı ilk haftadan itibaren büyük talep gören kitapta, 15 Temmuz gecesi vatana karşı canını feda eden kahramanların ve tanklara siper olan gazilerin hikayeleri anlatılıyor.

30 yıllık gazeteci Altınışık, ihanet girişiminin yaşandığı gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları başkomutan olarak sokağa çağırdığı sözleriyle başlayan 246’yı, Türk milleti ve milli irade şehitlerine armağan etti.

“Milletin imkanları ile ihanete başvuranlara karşı direniş ve diriliş bir emir komuta zinciri içinde başladı. Bu ülke ikinci kurtuluş destanını Başkomutanı ile birlikte yazdı, 246 evladını toprağa verdi” diyen Altınışık, “Kaleme aldığım her satırında gözyaşı olan bu kitap benim için çok özel. Şüphesiz son yüzyılın dönüm noktasıydı 15 Temmuz. Uhud’tu, Bedir’di, Çanakkale’ydi, Malazgirt’ti. Bir milletin kutsalına, vatanına göz dikenlere karşı vererek canından başka bir şeyi olmayan aziz milletin cevabıydı. İlk iki kitabımı yazarken de farklı duygulara kapılmıştım, derler ya her kitabın aslında bir hikâyesi vardı yazılmamış. Ancak 246’yı yazarken ben olmaktan çıktım, gözyaşı ile her satırında irkildim. Helikopterden yağan mermilere ‘dur’ diyen Ömer’ler, Ahmet’lere, Ali’lere ve Cennet’lerin vatan mücadelesindeki şahadete giden öykülerini yazarken hiç ben olamadım. Tankın altında ezilen babasını ardında bırakıp şahadete yürüyen Elif’lerin hikâyelerini var bu kitapta” dedi.

“İhanetin Savunma Cephesi: Ankara”

Kitabında ihanet girişiminin merkezi olan aynı zamanda da en büyük kaybı veren başkentin geniş yer tuttuğunu belirten Altınışık şunları kaydetti:
“O gece bir gazeteci olarak görevimin başındaydım. İhanet girişimini darbenin merkez üssü olan Başkentte tüm yönleriyle takip ettim. Bu kitapta da kalkışmanın ilk anlarından gün ağarana kadar verilen mücadelenin her ayrıntısı yer alıyor. İhanetin savunma cephesi olan ve en fazla şehit ve gaziyi veren Ankara’nın o gecesini anlattım. Yaşadıklarımdan yola çıkarak bu vatana can veren şehitleri kahraman gazilerin destanını yazdım. Keyifle okumanız dileğiyle.” 


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