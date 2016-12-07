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15 Temmuz meçhulleri, 13 kişi ortada kaldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihanet gecesi Başkent’te şehit olanlar ile öldürülen darbecilerin isimlerini tespit etti. Listede kimin ‘nerede ve neden’ öldüğü sıralandı. FETÖ, 89 vatanseveri şehit etti. 11 darbeci öldürüldü. En fazla can kaybı 36 kişiyle Genelkurmay’da yaşandı. 13 ismin ise şehit mi, darbeci mi olduğu belirlenemedi.

15 Temmuz meçhulleri, 13 kişi ortada kaldı!

07 Aralık 2016 09:05

FETÖ, 15 Temmuz gecesi Ankara’da 89 vatanseveri şehit etti, 11 darbeci öldürüldü. 13 ismin ise şehit mi, darbeci mi olduğu belirlenemedi. Ankara’daki darbe soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 13 kişinin darbeci mi sivil vatandaş mı olup olmadığını araştırıyor. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’cüler tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şehit olan ve ölen darbecilerin isimlerini tespit etti. Söz konusu kişilerin ‘nerede ve neden’ öldükleriyle ilgili çalışma yapılırken, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin nerelerde öldüğü de tek tek sıralandı. Başsavcılık, toplamda 113 kişinin öldüğünü belirlediği 15 Temmuz kalkışmasının Ankara ayağında şehit olanları ve darbecilerin isimlerini listeledi. Listeye göre, FETÖ’cü cuntacılar tarafından 89 kişi kalkışmada şehit edildi. Kalkışmada 11 darbecinin öldürüldüğü de tespit edilirken, o isimler soruşturma dosyasında şöyle ifade edildi:

Mehmet Akkurt (Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in emir subayı ve kendisini rehin alan), Gökmen Ata (Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için giden askerlerden birisi), Zekeriya Açıkgöz (Darbenin beyin takımında yer alan ve TSK’dan ihraç edilip tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli’nin başında bulunduğu Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda görev alanlar arasında), Şükrü Eğin, Özhan Ekin (Akıncılar Üssü), İlyas Pekdemir (Jandarma G.K.), Ramazan Erdoğan (Jandarma G.K.), Yasin Özdemir (Jandarma G.K.), Yakup Başıbüyük (Jandarma G.K.), Abdulkadir Karadağ (Jandarma G.K.), Batuhan Zengin (Jandarma G.K.)

İŞTE O 13 İSİM
15 Temmuz’da darbeci mi yoksa şehit mi olduğu belirlenemeyen 13 kişinin ismi ise şöyle sıralandı: Ali Alıtkan, Özkan Özendi, Ahmet Özsoy, Ali Şehir, Muhammet Köse, Ali Görmez, Eray Demir, Ziya İlhan Dağdaş, Ali Anar, Osman Küçük, Nuh Duygun, Batuhan Zengin, Hasan Karakaş. En fazla can kaybı 36 kişiyle (1’i darbeci, 2’si belirlenemeyen) Genelkurmay’da yaşandı. 7 kişi (1’i darbeci) Akıncı Üssü’nde, 16 kişi (7’si belirlenemeyen) Emniyet’te, 26 kişi Cumhurbaşkanlığı’nda, 9 kişi Jandarma Genel Komutanlığı’nda (8’i darbeci), 1 kişi Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda (şehit), 2’şer kişi Akay Kavşağı (şehit), Beştepe (şehit) ve TBMM’de (şehit), 1’er kişi TÜRKSAT (belirlenemedi), Tümgeneral Taner Dalabelen Kışlası Nizamiyesi (darbeci), Anadolu Bulvarı (şehit), MİT-Genelkurmay (şehit), Mamak-Dikimevi (şehit), TOBB Üniversitesi yakınları (şehit), Gölbaşı (darbeci) ve Anadolu bulvarında (şehit) öldü. 4 kişinin ise (2’si şehit, 2’si bilinmiyor) ölüm yeri belirlenemedi.

ÖNCE MÜŞTEKİ SONRA DARBECİ
Savcılık ayrıca, şehitlere ateş eden darbecilerle ilgili de araştırma yaptı. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı’nda Yusuf Çelik’i eski Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer’in şehit ettiği ortaya çıktı. 17 Şubat’taki kanlı terör saldırısının yaşandığı Merasim Sokak’a yakın noktada bulunan askeri lojmanlarda oturan Sürer’in patlamadan son anda kurtulduğu belirlendi. Evi ve aracı patlama sırasında zarar gören Sürer, geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianamede, müşteki sıfatıyla yer alıyor.

EBRU KARATOSUN - TÜRKİYE GAZETESİ

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz gecesi, fetö


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