15 Temmuz hain darbe girişimi Bayrampaşa Belediyesi’nin katkılarıyla Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan ‘Milli İrade Destanı’ isimli gölge oyunuyla sahnelere taşındı. Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete’nin yazıp yönettiği gölge oyunun ilk gösterimi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Milli İrade Destanı oyunun ilk gösterimine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı. Özel teknikler kullanılarak 3 boyutlu olarak izleyenlerin beğenisine sunulan gölge oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Darbe gecesi yaşananların perdede ve sahnede yapılan canlandırmalarla anlatılması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Türkiye’de ve tüm dünyada festivallere katılarak Milli İrade Destanı'nı bütün dünyaya duyurmayı hedefleyen gölge oyunu vatandaşlardan tam not aldı.

“15 Temmuz gecesi vatandaşlarımız büyük bir destana imza attınız”

Milli İrade Destanı isimli gölge oyunu öncesinde yaptığı konuşmada vatandaşların 15 Temmuz gecesinin kahramanı olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sizler 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp bu darbeye dur demeseydiniz, biz bu akşam Vizyoner Kadınlar Derneği'mizle birlikte bu akşam program yapmıyor olurduk. O gece kahramanlık göstererek, 250’ye yakın şehit vererek, bin 700’e yakın gazi vererek büyük bir destana imza attınız. Öyle bir ders verdiniz ki onlar o dersi çok iyi almışlardır. Bir daha asla bu ülkede darbeye teşebbüs edemeyecekler” dedi.

“15 Temmuz gecesi vatandaşlarımız atalarımıza olan minnet borcunu yerine getirdi”

15 Temmuz darbe girişiminin önemine değinen Başkanı Aydıner, “Dün Çanakkale’de 253 bin şehidimiz vardı, İstiklal Savaşı'nda şehitlerimiz vardı. Onlar canlarıyla, kanlarıyla sulayarak bize bu vatanı emanet ettiler. Bizim onlara minnet borcumuz vardı. İşte minnet borcunu 15 Temmuz gecesi halkımız gerçekleştirdi. Allah sizlerden razı olsun bu güçlü tavrınız bizlere aşk, heyecan, güç, kudret verdi. Aynı zamanda sizin kahramanlıklarınızı yönetmenimiz Gülçin hanıma ilham verdi. Ben bu oyunda emeği geçen oyuncuları kutluyorum” diye konuştu.

