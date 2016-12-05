Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin fotoğraflar, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği binasında sergilenmesinin ardından bir kez da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda sergilenmeye başlandı. Serginin açılışına Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu İhsan Emre Kadıoğlu, Konsolos Müslüm Aygün, Muavin Konsoloslar Fatma Salıcak ile Ogün Özkavak ve Fransa'daki Türk derneklerinin temsilcileri de katıldı. Fotoğraf sergisi vesilesiyle, Paris Büyükelçiliği görevine başlayan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa dernek temsilcileriyle tanışma fırsatı da buldu.

Sergiye ev sahipliği yapan Paris Başkonsolosluğu adına Başkonsolos İhsan Emre Kadıoğlu, fotoğraf sergisi ve düzenlenmesiyle ilgili yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz üzere ülkemiz 15 Temmuz’da bir darbe girişimiyle karşılaşmış, bağımsızlığımızı, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi hedef alan bu hain girişim karşısında milletimiz bütün bir irade sergileyerek canı pahasına ülkesine sahip çıkmış, FETÖ terör örgütün tezgahladığı bu ihaneti başarısızlığa mahkum etmiştir. Bugün huzurlarınızda açılışını yaptığımız sergi aracılığıyla 15 Temmuz gecesinde ve takip eden günlerde milletimizin ortaya koyduğu milli iradeyi tekrar hatırlamayı bu milli iradeyi ölümsüzleştiren fotoğrafları Fransa’daki vatandaşlarımıza ulaştırmayı ve 15 Temmuz gecesi hayatını bu millet uğruna feda eden şehitlerimizi bir kere daha anmayı amaçlıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ise, “15 Temmuz deyince ben yutkunmadan edemiyorum. O hain teşebbüs vuku bulduğunda daha önce görev yaptığım kurumdaydım. Orayı ve Millet Meclisini, Genelkurmayı ile Cumhurbaşkanlığı’nı külliyesi ve özel hareket polisini bombalayan helikopterleri gözümle gördüm. Alçakça bir kalkışma, alçakça bir darbe girişimi yaşadık. Milletimizin basireti ve kararlı duruşu sayesinde bunun üstesinden geldik” ifadelerini kullandı. Musa, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Bu sergi önemli bir hadise. Bunu Fransa'nın farklı şehirlerine taşımamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fransızlara bu sergiyi göstermeliyiz. Türkiye'yi eleştirmeden önce bizim ne yaşadığımızı görmeliler ve bunu sizlerin vasıtasıyla da anlatmalıyız”



Tansu Sarıtaylı

