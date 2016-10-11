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15 Temmuz mücadelesi dünyaya anlatılacak

15 Temmuz mücadelesi, 23’üncü Dünya Enerji Kongresi’nde '15 July of Turkey' kitabı ile katılımcılara anlatılacak.


11 Ekim 2016 14:12

FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin ardından demokrasi zaferinin ölümsüzleştirildiği Demokrasi İnisiyatifi tarafından hazırlanan '15 July of Turkey' başlıklı kitap 23’üncü Enerji Kongresi’nde batı dünyasındaki önemli kurum, kuruluş ve isimlere gönderilecek.

Ön sözünü Yazar Alev Altalı’nın yaptığı kitaba ilişkin açıklama yapan Demokrasi İnisiyatifi Genel Sekreteri Abdülkadir Özkan, 15 Temmuz’da Türk halkının canı pahasına ortaya koyduğu demokrasi ve özgürlük mücadelesini dünyaya anlatmak ama özellikle Batı toplumlarına doğru anlatmak ve yurt dışındaki FETÖ mensuplarınca kasıtlı olarak oluşturulan olumsuz Türkiye algısına engel olmak için yola çıktıklarını söyledi.

Benan Özben

Etiketler: 15 July of Turkey, 15 Temmuz mücadelesi, kitap


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