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15 Temmuz Müzesi kuruluyor

Darbe girişiminin ardından yaşanan demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarmak amacıyla ‘15 Temmuz Müzesi’ kurulacak.

15 Temmuz Müzesi kuruluyor

14 Ocak 2017 13:55

Bakan Avcı, müzenin sadece olmuş bitmiş bir olaydan bahseden değil, ’sürüp gitmekte olan bir mücadelenin başlangıç noktasını simgeleştiren bir müze’ olacağını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından yaşanan demokrasi mücadelesinin yeni nesillere aktarılması için ’15 Temmuz Müzesi’ kuruluyor. Haliç Kongre Merkezinde gazi ve şehit yakınlarının da yer aldığı çalıştaya katılan Bakan Avcı, "15 Temmuz şehitlerinin, gazilerinin hatırasını yaşatmak için kurulan 15 Temmuz Derneği’mizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tüm kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, ama 15 Temmuz Derneği’nin koordinasyonunda bir 15 Temmuz Müzesi açmayı planlıyoruz inşallah. Bu müze, bilinen anlamda bir müze olmayacak, yaşayan bir müze olacak. Yaşayan bir müzeden neyi kastediyoruz. Sadece olup bitmiş bir olaydan bahseden, onun hatıralarını toplayan bir müze değil. Aynı zamanda sürüp gitmekte olan bir mücadelenin başlangıç noktasını simgeleştiren bir müze. Bu müze, sadece fiziki bulunduğu yer itibariyle değil, oradan yola çıkarak farklı mecralarda bütün dünyaya ulaşabilecek bir müze olabilecek inşallah. Artık biliyorsunuz sanal ortamda pek çok şeyi zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın paylaşmak mümkün. Onun için inşallah bu müze tasarlanırken yeni teknolojilerle, yeni iletişim ve paylaşım teknolojilerinin de müzeye entegre edilebileceği açık uçlu yaklaşımla tasarlanacak" şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ DARBELERE İLİŞKİN MİLLİ HAFIZA

Müzenin yalnızca 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasını değil, geçmiş darbeleri de hatırlatan bir müze olacağını kaydeden Bakan Avcı, şunları söyledi:

"Bu müze sürekli gelişecek. Geriye doğru da bu müze aynı zamanda yaşayan bir müze olacak. Sadece 15 Temmuz değil, 15 Temmuz’da en hain yüzünü gösteren bir darbe geleneğinin, bir millet düşmanlığının, vatan düşmanlığının evveliyatını da, 27 Mayıs’larını da anlatacak olan, onları da milli hafızada tekrar canlandıracak olan genç kuşaklara aktaracak olan bir müze olacak inşallah."

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntıları ile sergileneceği müzenin kurulmasına ışık tutacak çalıştay, Haliç Kongre Merkezinde akşama kadar devam edecek. 15 Temmuz’daki kalkışmada yaralanan bazı gaziler de çalıştaya katılacak.

Sadık Kahraman


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