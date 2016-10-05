15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, üyelerini seçmek üzere toplandı. Komisyon başkanlığına AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, başkanvekilliğine AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, katip üyeliğine AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram ve sözcülüğüne ise AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır seçildi. Komisyon üyeleri şu milletvekillerinden oluşuyor:

“AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Milletvekili Belma Satır, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan.”