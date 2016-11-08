GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansın açılışında konuşan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Ak Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ’a katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk Milleti’nin birlikteliği ve onuru ile tüm siyasi parti liderleri, basının vatan ve bayrak aşkı ile önlendiğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, hainlerin 15 Temmuz günü darbe girişiminin, Türk Milleti’nin iradesine sahip çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Bayramına dönüştüğünü ve bu bayramın sarsılmaz birlikteliği ile kendisini kanıtlayan Yüce Türk Milleti’nin olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Öztürk konuşmasının devamında ise, “Büyük Milletimiz metanetini, onurunu, hassasiyetini ve insanlığını her zaman sabırla korumalıdır. Sağduyusuyla dünyaya örnek olmalıdır. Dünyaya büyük bir demokrasi örneği verilmiştir. Barış ve özgürlük için Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet var olacaktır. Çünkü ona her zaman sahip çıkan Yüce Milleti vardır. Egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindir” dedi.

"Yalnız kalmış olsak da ciddi bir mücadele verdik"

Ak Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ “15 Temmuz Ruhu” konulu konferansında, 40 yıllık süreçte kendisini gizlemeye odaklanmış bir yapının bir anda sökülüp atılmasının zor olduğunu, tamamen ortadan kalkmasının biraz süreç alacağını belirtti. Dağ konuşmasının devamında ise, "Ben şu anda FETÖ’nün organizasyon becerilerini ciddi anlamda kaybettikleri kanaatindeyim. FETÖ ile mücadelemiz yalnızca 15 Temmuz sonrası değil, öncesinde de devam ediyordu. 40 yılda oluşmuş olan bir yapıyı bir anda söküp atmak kolay olmayabilir. Mücadele noktasında MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmasından bu yana gelen tasfiye yönünden bir süreç var. 17-25 Aralık'tan sonra dahi FETÖ ile mücadelede yeterli desteği almadık. O dönemde şu anki mücadele gibi bir mücadele başlamış olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi. Dershaneler süreci ve 17-25 Aralık'tan sonra da yalnız kalmış olsak da, ciddi bir mücadele verdik. FETÖ'cü emniyet ve yargı mensupları ile sivil ayağıyla ilgili ciddi mücadele verdik. Neticede 15 Temmuz'a geldiğimizde aslında devletin birçok kurumunda bazen yavaş, bazen hızlı giden bir mücadele vardı. 15 Temmuz'dan sonra da bu mücadele hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

