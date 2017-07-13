15 Temmuz şehidi Gülşah'ın annesi: 'Şehit beslemiş, büyütmüşüm'

Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda şehit olan Gülşah Güler'in, annesi Emine Güler, saldırıdan 1 hafta önce babasına şehitliği sorduğunu belirtti.

Gülşah'ın çok iyi bir evlat olduğunu ve ailesine düşkün olduğunu söyleyen Güler, "Gülşah, 4 çocuğumdan 2 numaralı kızım, abisi var. Gülşah çok iyi bir evlattı. Saygılı, sevgili idi. Aileyi çok severdi. Anneye, babaya çok düşkündü. İlkokulun ardından liseyi bitirdi. Gazi Üniversitesini kazandı. Resim-İş Öğretmenliğini tercih etti. Resmi çok güzel yapardı, çok düşkündü. Orada 2 yıl çok mutlu bir öğrencilik hayatı geçirdi. 3. yılında nedense "Annecim polisliğe girebilsem, robot resim çizip polis olarak girsem" dedi. Allah da kısmet etti, öyle bir fırsat çıktı. Komiser yardımcılığı alımı başladı polislikte. Müracaat etti kazandı üçüncüde. Hem Polis Akademisini okudu hem de üniversitesini okudu, 2 yıl böyle devam etti. Çok şükür ikisini de başarı ile bitirdi. Bir yılda 3 mezuniyet yaşattı bize. Çok mutlu etti, gururlandırdı bizi. 930 kişinin içerisinde Gülşah, mezuniyetten polis akademisinden ilk 30'a girdi. İstediği yeri seçebiliyordu, istediği yere atama isteyebiliyordu. Yok dedi, ben özel harekata geçeceğim. Kızım Hatay'ı iste gel dedim, ben özel harekata geçeceğim daha bitmedi anne dedi. Geçti 3 ayda onda eğitim aldı Gülşah. Keskin nişancıydı. Kriminal'a istendi onu da istemedi. İlla dedi özel harekat olacağım. Masa başında oturamam anne ben hiperaktifim derdi" dedi.

Babası şehitliği anlattı

Gülşah'ın Sur'da da görev yaptığını ayrıca görevine ve silahına aşık olduğunu ifade eden Emine Güler, "Özel Harekat'ın 3 aylık eğitiminden de birincilikle ayrıldı. Celalettin Lekesiz'den plaketini aldı. Gölbaşı Özel Hareket'ta zaten göreve başladı. 2 ay Sur'da görev yaptı. İyiydi Gülşah, görevini çok seviyordu, işine aşıktı. Silahına aşıktı Gülşah. İzinlerde eve gelirdi. Çok evcimendi, anneye düşkündü zaten, anneyi çok severdi. Anne ismimi Kırıkhan duyacak demişti. Öyle söyleme Gülşah dedim, olur mu dedi ne güzel ismimi herkesin duyması dedi. En son geldiğinde zaten şeker bayramıydı. Baba salonda oturuyordu, babanın yanına geldi bende içerdeydim. Babacığım bana şehitliği anlatır mısın dedi 1 hafta öncesinde. Baba başladı şehitliği anlatmaya, çok güzel bir mertebedir diye. Meğerse ayan olmuş Gülşah'a biz bilmemişiz. İstemiş Allah'ta kabul etmiş şehitliği" diye konuştu.

Emine Güler, kızı Gülşah Güler'in abisiyle çok yakın olduklarını Gülşah'ın şehit olmasından sonra abisi Reşit Güler'in çok sarsıldığını ama sonradan toparlandığını vurguladı.

Kızı Gülşah Güler'in hain saldırıda şehit olduktan sonra acı ve gururu bir arada yaşadığını ifade eden Güler, şunları dile getirdi:

"Çok çok iyiydi. Reşit babası gibiydi. Abi değil babaydı. Reşit çok yıkıldı, şehitliğinden sonra. Ama çok şükür ayakta duruyor. Göğüstekini anlatmak o kadar zor ki. Hem çok güzeli yaşıyorsun hem de çok derini. Üzüntünün en derini evlat acısı onu yaşıyorsun. Ama gururunda en büyüğü Gülşah bana çok güzel şeyler yaşattı. Hayırlı evlat derlerdi, nasıl acaba derdim, hayırlı evlat buymuş. Ben onu şimdi Gülşah'tan sonra anladım. Benim hayırlı evladım Gülşah, hem gururu hem de acıyı yaşattı Gülşah. Bir yılı nasıl geçirdim, gururdan ve acıdan, yine gururluyum. Gazi Üniversitesine kayda götürdük ailecek gittik. Çok heyecanlıydık. Kaydını yaptırdık. Hiç dilinden düşürmedi Gazili olmak bir ayrıcalıktır. Halen ailemizde dilimizde. Gülşah çok iyi bir evlattı. Doğumu değişikti, büyümesi değişikti. Her şeyi değişikti. Ben şehit beslemiş, büyütmüşüm. Ne mutlu bana ki 24 yıldır hayırlı bir evlada hizmet etmişim."

Emine Güler fotoğraflara şehit Özel Harekat Polisi Gülşah Güler'in adını verdikleri yeğeni küçük Gülşah ile beraber baktılar.

Buğra Güney - İsmet Biçen