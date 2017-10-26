15 Temmuz şehidine vefa

15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin’in eşi Kezban Zeynep Serin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’un eşi Azize Yavuz ve Özel Harekat Şube Müdürü Özkan Alkaş’ın eşi Aynur Alkaş ile birlikte Bafra’da eşinin isminin verildiği "Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu"nu gezdi. Eşinin isminin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kezban Serin, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti. Poligonda havalı silah ve tüfekle yaptığı atışta hedefi vuran Kezban Serin, eşinden dolayı silaha yabancı olmadığını söyledi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kulaberoğlu, “Federasyonumuzda 2017 yılında rahmetlinin adına Türkiye’yi kapsayan bir müsabaka düzenleyeceğiz. Çalışmalarımızda sona geldik. Belediye Başkanımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin’in eşi Kezban Zeynep Serin’e Belediye Başkanı Zihni Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci de eşlik etti.

Polis memuru Mustafa Serin, Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşmüştü. Cenazesi doğum günü olan 20 Temmuz’da Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde defnedilmişti.

Ahmet Şükrü Uluçay

