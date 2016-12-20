15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateş sonrası Mehmet Karaaslan şehit olmuş. Babasının şehit olmasının ardından 12 yaşındaki Gizem Karaaslan, yaşadığı acıyı yazdığı " Koca Yürekli Şehit" şiiriyle dile getirmişti. Geçtiğimiz gün, Gizem Karaaslan annesi Zehra Karaaslan ile babasının ismi verilen okula ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerin, okul yönetimine şehidin ailesini tanımak için ısrarları üzerine yapılan ziyarette Gizem Karaaslan, babasını yazdığı şiiri okudu. Şiiri okumak için kürsüye çıkan Karaaslan, hıçkırıklar içinde şiiri okudu. Gözyaşlarına hakim olamayan Karaaslan, sık sık şiiri yarıda bıraktı. Bu sırada salonda bulunanlar da gözyaşlarını tutamadı. Salonda ön sırada oturan küçük kızın annesi ve kız kardeşi de uzun süre ağladı. Gizem Karaaslan gözyaşları içinde şiirini tamamlarken, salonda bulunanlar aileye sevgi gösterisinde bulundu.