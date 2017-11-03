15 Temmuz Şehitler Camisi’nde ilk namaz kılındı

Gaziantep Valiliği ve Şehitkamil Belediyesinin katkılarıyla Onat Kutlar Mahallesi’nde yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Camisi, cuma namazı öncesi ibadete açıldı. Cami açılışına, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin, hayırsever Hacı Ahmet Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış yapılan duaların ardından kurdele kesilerek yapıldı.

"Suriye’den daha beter halde olabilirdik"

Açılış sonrası açıklamada bulunan Hayırsever Hacı Ahmet Çiçek, “Bu alanı Şehitkamil Belediyemiz cami yapılmak üzere bize tahsis etti. Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum. Allahü teala, kendilerinden razı olsun. Cami yaptırmak yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Yerin büyüklüğüne göre bir cami yaptık. Allahü teala, camimizi yaptırmaya vesile olanlardan razı olsun. Camimiz 3 kattan oluşuyor. Yapımını 18 ay içinde tamamladık. Bugün itibariyle tamamlandı. 15 Temmuz tarihinde büyük bir felaketten kurtulduk. Bugün, Suriye’den daha beter halde olabilirdik. İçimden, gönlümden caminin ismini 15 Temmuz Şehitleri Camisi koymak geldi. Bu durumdan da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, Hayırsever Hacı Ahmet Çiçek’e plaket takdim etti.