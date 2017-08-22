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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım onarım çalışmaları sona erdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları bu gece yarısı itibarıyla sona erdi. Köprü 3 şerit gidiş, 3 şeritte geliş olmak üzere hizmete açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım onarım çalışmaları sona erdi

22 Ağustos 2017 07:52
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım onarım çalışmaları sona erdi - Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları bu gece yarısı itibarıyla sona erdi. 12 Haziranda bakım ve onarıma alınan köprü, 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2'şer gidiş ve 2’şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. 25 Ağustos'ta bitmesi beklenen çalışmalar, daha erken sürede bitirilerek bu gece sona erdi. Köprü 3 şerit gidiş, 3 şeritte geliş olmak üzere hizmete açıldı. 

Murat Solak
 


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