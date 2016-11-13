Bu yıl 38'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu Kahramanlar Koşusu nedeniyle sabah 06.00’da trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E-5 Karayolu'nun Kadıköy - Çağlayan arasındaki bölümü ile diğer kapalı yollar maratonun sona ermesiyle birlikte 14.30’da tekrar trafiğe açıldı. Köprü ve yolların trafiğe açılmadan önce köprü ve yol üzerinde kalan vatandaşlar belediye otobüsleri ile bölgeden çıkarıldı. Güvenlik amacıyla bölgeye getirilen bariyerler de işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek toplandı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik polisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayolu'nun kapatılan kısmını tekrar trafiğe açtı. Köprü ve yolların açılmasıyla sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü - Zincirlikuyu arasında yapılabilen metrobüs seferleri de normale döndü.

Mustafa Bakırhan

