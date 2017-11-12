15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yaptılar

39. Avrasya Maratonunda halk koşusunun başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar kahvaltılıklarıyla köprüye geldi. Köprü ortasında peynir, zeytin, simit yemeye başlayan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kahvaltı yapan vatandaşlar boğaz manzarasıyla çay içmenin keyfini yaşadı. Kahvaltı yapan vatandaşlar, "İlk kez katılıyoruz. Bir daha nasip olmaz diye kahvaltı yapıyoruz" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da bebek arabasındaki bebekleriyle koşuya katıldı. Kalabalığı gören bir sokak köpeği de vatandaşların peşine takıldı. Bu da ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Daha önceki yıllarda köprünün sallanması nedeniyle panik yaşanmıştı. Ancak bu sene köprüde bir sallanma olmadığı görüldü.

Mustafa Biçer - İsmail Coşkun