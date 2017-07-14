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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın saat 12.00'de trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın saat 12.00de trafiğe kapatılacak

14 Temmuz 2017 15:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılması planlanan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 12.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.Kapama noktası: O-1 Güney otoyolu yolu Esentepe Otobüs Duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesine ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Avrupa Yakasından Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından F.S.M. Köprüsünü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolunu takip ederek Avrasya Tünelini kullanabilirler,
Kapama noktası :Kuzey Transit Yoldan gelen akım - TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Yan yola verilecek, Yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecektir.
ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,
Kapama noktası : D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları)’na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.
ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,
Kapama noktası :Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü Üstünden) D-100 Kuzey ve Güneye katılım kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D-100,
Kapama noktası: Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprü girişi - Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: D-100 Güney yolu,
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 Kuzeye katılım kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: D-100 Güney yol,
Kapama noktası : Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Libadiye Caddesi,Kapama noktası: Üsküdar Oymacı Sokak İle Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi,
Kapama noktası : Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi-Kısıklı Caddesi,
Kapama noktası :Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü Kuzeye katılım kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Üsküdar Sahil Yolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,
Kapama noktası :Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Çevreyolu Güney Yol-TEM Otoyolu,
Kapama noktası D-100 Kuzey yol Altunizade Köprüye katılım Millet Parkı istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi,
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı-Sütçü İmam Caddesi,
Kapama noktası :Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesinden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Üçpınarlar Caddesi-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,
Kapama noktası : Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokaktan Nurbaba Sokak Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Yunus Emre Sokak,
Kapama noktası Kandilli Göksu Caddesi İle Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti-TEM Otoyolu,
Kapama noktası : Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi - Kandilli Göksu Caddesi-TEM Otoyolu,
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Güzeltepe Caddesi İle Çengelköy Caddesi Kavşağından Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi Kavşağı Sahil istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Beylerbeyi Çamlıca Caddesi İle Abdullahağa Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: BEYLERBEYİ ESKİ ÇINAR SOKAK İLE ABDULLAHAĞA CADDESİ KAVŞAĞINDAN SAHİL İSTİKAMETİNE KAPATILACAKTIR.
ALTERNATİFİ: Beybostanı Sokak-Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Bosna Bulvarı (Natoyolu),
Kapama noktası :
KAPAMA NOKTASI: Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğt. ve Öğrt. Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti -Avrasya Tüneli - TEM Otoyolu,
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Şehitler Köprüsü istikametine kapatılacak, Balmumcu Kavşak’tan dönüş yaptırılıp ikinci - üçüncü köprü istikametine yönlendirilecek,
Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi-Yıldız katılım noktası kapatılacaktır.
ALTERNATİFİ: Sait Çiftçi katılım’dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine akım kapatılacak, Balmumcu istikametine verilerek ikinci - üçüncü köprüye yönlendirilecektir.
Not: 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü METROBÜS trafiğine de kapatılacaktır".

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü


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