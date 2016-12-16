Ehliyetine el konulan gence 199 TL para cezası verilirken, driftçi genç Mehmet Akif Ekşi: " Bir daha yapmam." dedi para cezası verilirken, 199 TL para cezası verildi. Ehliyetine el konuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir görüntü büyük tepki çekmişti. Bir sürücü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yapan genç trafiği alt üst etmişti. Bu sırada başka bir aracın sürücüsü de geri geri aracını kullanmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen polisler, Mehmet Akif Ekşi isimli genci kısa sürede yakaladı. Gayrettepe'deki Trafik Şube Müdürlüğü'ne götürülen genç sürücünün ehliyetine el konuldu. 199 TL para cezası kesilen genç, basın mensuplarının sorusu üzerine; " Bir daha yapmam" dedi. Ekşi daha sonra adliyeye sevk edildi.

MURAT HOROZ