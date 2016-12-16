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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yapan genç yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı tehlikeli şovla trafiği alt üst eden genç polis tarafından yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde drift yapan genç yakalandı

16 Aralık 2016 16:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yapan genç yakalandı - Tıkla İzle

Ehliyetine el konulan gence 199 TL para cezası verilirken, driftçi genç Mehmet Akif Ekşi: " Bir daha yapmam." dedi para cezası verilirken, 199 TL para cezası verildi. Ehliyetine el konuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir görüntü büyük tepki çekmişti. Bir sürücü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yapan genç trafiği alt üst etmişti. Bu sırada başka bir aracın sürücüsü de geri geri aracını kullanmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen polisler, Mehmet Akif Ekşi isimli genci kısa sürede yakaladı. Gayrettepe'deki Trafik Şube Müdürlüğü'ne götürülen genç sürücünün ehliyetine el konuldu. 199 TL para cezası kesilen genç, basın mensuplarının sorusu üzerine; " Bir daha yapmam" dedi. Ekşi daha sonra adliyeye sevk edildi. 

MURAT HOROZ

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, drift


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